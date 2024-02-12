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جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس (أكابر): المنتخب الوطني الجزائري (أكابر/ذكور وإناث) يتوج باللقب

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 12:18     الفئـة : رياضــة
جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس (أكابر): المنتخب الوطني الجزائري (أكابر/ذكور وإناث) يتوج باللقب

تونس - توج المنتخب الوطني للجيدو (أكابر/ذكور واناث)، بلقب الدورة الافريقية المفتوحة بتونس (2024)، بعد حصده لمجموع 12 ميدالية (3 ذهبيات،2 فضية، 7 برونزيات).

وعلى خطى المنتخب الوطني للأشبال (ذكور واناث)، الذي توج باللقب بعد تحقيقه لمجموع 26 ميدالية منها 10 من المعدن النفيس، اعاد المنتخب الوطني للأكابر نفس الانجاز في الدورة الافريقية المفتوحة (تونس 2024)، متقدما في ذلك على المنتخب التونسي الذي حل ثانيا بمجموع 13 ميدالية (3 ذهبيات/ 1 فضية/ 9 برونزيات) ثم المنتخب الأمريكي في المركز الثالث بمجموع ثلاث ميداليات  (2 ذهبية/ 1 فضية).

وكانت الميداليات الذهبية الثلاث للجزائر من انجاز ليلي محمد المهدي (اكثر من 100 كلغ)، لعمري رضا (اقل من 100 كلغ) وعيساهين فائزة (اقل من 52 كلغ)، فيما عادت الميداليات الفضية لأحمد رباحي (اقل من 81 كلغ) و كابري اسامة (اقل من 90 كلغ).

أما التتويج بالبرونز، فكان من نصيب كل من يعقوبي بلال (اقل من 60 كلغ)، قدور حورية (اقل من 48 كلغ)، وائل الزين (اقل من 73 كلغ)، دارول لقمان (اقل من 90 كلغ)، يويمونت اسلام (اقل من 100 كلغ)، شعلال لويزة (اقل من 75 كلغ)، حاشد انور عبد القادر (اكثر من 100 كلغ).

وتجدر الإشارة في الأخير أن الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس عرفت مشاركة 198 مصارع و مصارعة في المجموع (131 ذكور و 67 إناث) يمثلون 35 بلد من بينها الجزائر التي مثلت ب (46 مصارع 34 ذكور و 12 إناث).

 

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جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس (أكابر): المنتخب الوطني الجزائري (أكابر/ذكور وإناث) يتوج باللقب
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 12:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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