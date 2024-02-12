كاس أمم إفريقيا لكرة القدم : المنتخب الايفواري يحرز اللقب أمام نيجيريا 

ابيدجان - توج المنتخب الايفواري لكرة القدم بكاس امم افريقيا وذلك عقب فوزه على نظيره النايجيري 2-1 مساء يوم الاحد بملعب الحسن واتارا بابيدجان في الدور النهائي.

وبادر المنتخب النايجيري بالتسجيل عن طريق ويليام ايكونغ في الدقيقة 38 قبل ان يعدل فرانك كيسيي النتيجة لفائدة الكوت ديفوار بواسطة فرانك كيسيي في الدقيقة 62 ثم اضاف سيباستيان هالر في الدقيقة 81 الهدف الثاني لأصحاب الأرض.