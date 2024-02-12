وبادر المنتخب النايجيري بالتسجيل عن طريق ويليام ايكونغ في الدقيقة 38 قبل ان يعدل فرانك كيسيي النتيجة لفائدة الكوت ديفوار بواسطة فرانك كيسيي في الدقيقة 62 ثم اضاف سيباستيان هالر في الدقيقة 81 الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
كاس أمم إفريقيا لكرة القدم : المنتخب الايفواري يحرز اللقب أمام نيجيريا
أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 08:58 الفئـة : رياضــة
ابيدجان - توج المنتخب الايفواري لكرة القدم بكاس امم افريقيا وذلك عقب فوزه على نظيره النايجيري 2-1 مساء يوم الاحد بملعب الحسن واتارا بابيدجان في الدور النهائي.
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