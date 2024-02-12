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الرابطة الأولى: نادي بارادو يتغلب على اتحاد الجزائر (5-1)

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 08:52     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تغلب نادي بارادو على مضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة ثقيلة (5-1، الشوط الاول 2-0)، في "الداربي" العاصمي الذي جرى مساء اليوم الأحد بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، ضمن الجولة الـ16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم.

وسجل خماسية "الباك" كل من تيطراوي (15) كاسيس (45+2) تولوينغا (72) بولبينة (82) و كوحيلي (90+3)، فيما وقع باشا (د 81) هدف "سوسطارة" الوحيد.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يرتقي نادي الأكاديمية الى الصف الثالث ب 29 نقطة، فيما يتراجع الاتحاد الى الصف السادس بـ26 نقطة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يومي الجمعة و السبت بإجراء بقية اللقاءات، والتي عرفت فوز شباب بلوزداد على اتحاد سوف (2-0)، وفاق سطيف على اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة على حساب مولودية البيض بنفس النتيجة (2-1)، في حين تأجلت مقابلة نجم بن عكنون أمام الرائد مولودية الجزائر، إلى موعد لاحق بطلب من ولاية الجزائر.

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الرابطة الأولى: نادي بارادو يتغلب على اتحاد الجزائر (5-1)
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 08:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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