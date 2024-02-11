البلياردو (كأس الجزائر): تتويج هشام بن عيسى و كوثر مهني باللقب بوهران

وهران - توج كل من هشام بن عيسى (رجال) وكوثر مهني (سيدات) من نادي مولودية سيدي بلعباس بلقب منافسة كأس الجزائر للبلياردو التي اختتمت سهرة السبت بالقاعة المتخصصة "ليكسير بول" بحي قمبيطا بوهران.

وتمكن هشام بن عيسى من التغلب في النهائي على عقباني نديم من وهران بنتيجة 9 مقابل 5 فيما فازت كوثر مهني على جلاب عزيزة من نادي جمعية "كوكب كوربي" بوهران بنتيجة 5 مقابل 3.

أما لقب أقل من 21 سنة فعاد إلى سليم محمد من جمعية كوكب كوربي لوهران الفائز على حاتم يونس من مولودية سيدي بلعباس بنتيجة 7 مقابل 3.

وفي فئة المواهب الشابة تحت 14 سنة نال اللقب اللاعب بوتليليس عبد الرزاق من جمعية مستغانم اثر تغلبه في النهائي على براهيمي علاء من تيبازة بنتيجة 7 مقابل 4.

وأشار مدير المنافسة الحكم الدولي محمد شكيب راوستي إلى مطابقة تنظيم هذه المنافس في اختصاص اللعب بتسعة كرات للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للبلياردو منوها بالمستوى الفني "جد مقبول" و حضور جمهور غفير من عشاق اللعبة.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الجمعية الرياضية "كوكب كوربي" للبلياردو لوهران بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة مشاركة 130 لاعبا و لاعبة من فئات الأكابر رجال و سيدات و أقل من 21 و 14 سنة يمثلون 18 رابطة ولائية من الوطن.

وفي ختام المنافسة تم تكريم الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للرافل و البلياردو و ممثلي مديرية الشباب والرياضة وعدد من الوجوه الرياضية من وهران.