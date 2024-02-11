السباحة (بطولة العالم للألعاب المائية-الدوحة-2024): الثلاثي الجزائري يسعى لانتزاع الحد الأدنى لأولمبياد باريس-2024

الجزائر - يواصل المنتخب الجزائري للسباحة مشاركته في بطولة العالم للألعاب المائية بقطر-2024 (2-18 فبراير)، بكل من جواد صيود، وأسامة سحنون و أمال مليح، بهدف تحقيق الحد الأدنى المؤهل للألعاب الأولمبية الصيفية باريس-2024، حسب ما علمته /وأج من الاتحاد الجزائري للألعاب المائية.

وانطلقت سباقات تخصص السباحة داخل الحوض، صبيحة اليوم الأحد، بمشاركة جواد صيود في تصفيات سباق 50 مترا فراشة، الذي يعتمد عليه عادة للدخول في أجواء البطولات وتخفيف الضغط. و أقصي صيود باحتلاله المركز الـ37 في الترتيب العام للتصفيات من أصل 67 سباحا (7 مجموعات)، محققا زمن 24ثا و32ج.

وسيكون صيود (24 سنة) على موعد مع تصفيات 200 متر متنوع، الذي يعد تخصصه المفضل، يوم الأربعاء 14 فبراير ضمن المجموعة التصفوية الخامسة، قبل أن يشارك كذلك في تصفيات سباق 100 متر فراشة يوم الجمعة (16 فبراير)، ليختتم سباح مولودية الجزائر مشاركته في مونديال الدوحة بسباق 400 متر متنوع المبرمج يوم الأحد (18 فبراير) والذي لطالما أحرز فيه نتائج إيجابية.

للتذكير أنه على الصعيد الدولي، يحوز ابن مدينة قسنطينة على ذهبية سباق 200م متنوع لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 الذي يتشكل من أربع سباحات (السباحة على الصدر، على الظهر، فراشة وسباحة حرة) بتوقيت 1 د 58 ثا 83 ج.

من جانبه، اختار بطل السباقات السريعة أسامة سحنون التركيز على سباق 50 مترا سباحة حرة المبرمج يوم الجمعة 16 فبراير. ويحمل سحنون (32 سنة) الميدالية البرونزية لتخصص 50 متر سباحة حرة خلال الألعاب المتوسطية وهران-2022 بتوقيت (22 ثا و22 ج).

لدى السيدات، ستكون الجزائر ممثلة بالبطلة العربية أمال مليح، التي ستشارك في ثلاثة سباقات: 100 متر سباحة حرة (الخميس 15 فبراير)، 50 متر فراشة (الجمعة 16 فبراير)، وأخيرا 50 متر سباحة (السبت 17 فبراير).

وفي حديث ل /وأج كشف المدير الفني الوطني الجديد للاتحاد الجزائري للألعاب المائية، رضا زموري، أن هذه البطولة العالمية محطة تحضيرية للعناصر الوطنية وفرصة لانتزاع الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024.

وقال: " المنافسة ستكون شرسة للغاية في مونديال الدوحة، خاصة وأنه جاء في توقيت غير مناسب، لأن أغلب السباحين يتواجدون في فترة التحضير المكثف تحسبا للأولمبياد.

بالنسبة لسباحي المنتخب الوطني نتمنى أن يحققوا أرقام جيدة تسمح لهم تحقيق الحد الأدنى (ب) على الأقل، ولو أن المهمة تبقى صعبة".

وأضاف: "بالنسبة لصيود فسيركز على سباقي 200 و 400 متر متنوع اللذان اعتاد التألق فيهما. بينما اختار سحنون الذي يحضر بالبرازيل، تفادي المشاركة في سباق 100 متر سباحة حرة، من أجل تسيير جهده والتركيز على تخصص 50 متر سباحة حرة.

كما ستحاول مليح تحقيق أرقام جيدة في سباقاتها المعتادة".

ويشارك 2600 رياضي ورياضية يمثلون 201 دولة في منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024، والتي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، حيث سيحظى المشاركون بفرص التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس-2024 (26 يوليو-11 أغسطس).

وبدأت منافسات المونديال بالسباحة الإيقاعية والغطس يوم الجمعة 2 فبراير، تبعتها منافسات السباحة في المياه المفتوحة، وكرة الماء، فيما انطلقت منافسات السباحة داخل الحوض صبيحة اليوم الأحد، على أن تنطلق الغطس العالي يوم الثلاثاء القادم.

وتشمل منافسات بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة-2024 التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط, 6 رياضات منها 5 أولمبية هي: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة، بالإضافة إلى الغطس العالي.