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كرة القدم : لقاء دولي ودي بين منتخبي فلسطين وجنوب إفريقيا من أجل السلام والتضامن

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:12     الفئـة : رياضــة
كرة القدم : لقاء دولي ودي بين منتخبي فلسطين وجنوب إفريقيا من أجل السلام والتضامن

رام الله - تجري اليوم الاحد بملعب اثلون بكاب تاوون بجنوب إفريقيا مباراة ودية من أجل السلام و التضامن, بين المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ونظيره المحلي لجنوب إفريقيا بمبادرة من جمهورية جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء، ووفد فلسطيني رفيع المستوي برئاسة جبريل الرجوب, حسبما أفادته وكالة فلسطين للأنباء (وفا).

وسيكون اللقاء الكروي فرصة لتأكيد قوة الرياضة في تعزيز السلام والوحدة، مؤكدة تصريحات الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قال إن "الرياضة لديها قدرة فريدة على توحيد الناس بطرق لا يمكن لأي شيء آخر تحقيقها". كما يؤكد الحدث تضامن جنوب افريقيا التاريخي مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني.

وأضافت وكالة فلسطين للأنباء أن مباراة أخرى ستقام بين المنتخبين في ملعب أثلون يوم 18 فبراير، بعد إنجاز المنتخب الفلسطيني التاريخي في كأس آسيا حيث تأهل إلى دور ثمن النهائي من الدورة لأول مرة في تاريخه الكروي.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لأنها تجري في يوم لا ينفصل عن تاريخ جنوب افريقيا وفي فترة بالغة الأهمية لحركة التضامن الفلسطيني. في هذا اليوم من عام 1990، تم إطلاق سراح الرئيس السابق نيلسون مانديلا من السجن، مما يمثل انتصارا للنضال التحرري ضد الفصل العنصري، حيث تعمل جنوب أفريقيا من أجل تحرير فلسطين ونهاية الحرب في غزة.

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كرة القدم : لقاء دولي ودي بين منتخبي فلسطين وجنوب إفريقيا من أجل السلام والتضامن
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:12     الفئـة : رياضــة   شارك

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