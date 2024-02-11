الرابطة الأولى "موبيليس": مولودية البيض-وفاق سطيف في إفتتاح الجولة 17 يوم الخميس

الجزائر- تفتتح الجولة الـ17 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" بإجراء مباراة مولودية البيض أمام الضيف وفاق سطيف يوم الخميس 15 فبراير إبتداء من (30ر15)، فيما ستلعب مباراة بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة يوم السبت 17 فبراير بملعب 5 جويلية على (00ر18)، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة يوم الأحد على موقعها الرسمي.

و ستكون هذه الجولة منقوصة من مباراة نجم مقرة أمام شباب بلوزداد, المؤجلة الى تاريخ لاحق, بسبب خوض الشباب لمباراة رابطة الأبطال الافريقية أمام الأهلي المصري المقررة يوم الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية (00ر20), برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة.

يذكر أن الهيئة المسيرة للمنافسة لم تبرمج بعد مباراة نجم بن عكنون أمام مولودية الجزائر, في إطار الجولة الـ16, التي كانت مقررة أول أمس الجمعة, إلا أنها تأجلت بطلب من ولاية الجزائر.

و معلوم أن المولودية تتصدر الترتيب بـ36 نقطة بفارق خمس خطوات عن الملاحق شباب بلوزداد, الفائز امس السبت على اتحاد سوف (2-0).

و إليكم برنامج الجولة 17 :

الخميس 15 فبراير 2024 :

مولودية البيض - وفاق سطيف (30ر15)

الجمعة 16 فبراير 2024 :

اتحاد خنشلة - اتحاد الجزائر (30ر15)

نادي بارادو - شبيبة القبائل (30ر15)

أولمبي الشلف - نجم بن عكنون (45ر16)

السبت 17 فبراير 2024 :

اتحاد سوف - اتحاد بسكرة (30ر15)

شبيبة الساورة - مولودية وهران (45ر16)

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (00ر18)

تأجل الى تاريخ لاحق :

نجم مقرة - شباب بلوزداد.