ألعاب القوى/ذوو الهمم (ملتقي خورفكان-2024): حصاد وافر للنخبة الجزائرية بـ19 ميدالية منها 11 ذهبية

الجزائر - حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم، 19 ميدالية منها (11 ذهبية - 5 فضية - 3 برونزية) في الملتقى الدولي الأول لخورفكان بالإمارات العربية المتحدة، المدرج في برنامج تحضيرات العدائين للإستحقاقات الدولية الهامة المقبلة من بينها البطولة العالمية بكوبي (اليابان) المؤهلة لأولمبياد-2024.

و كان أحسن تألق جزائري في هذه المنافسة من نصيب بطلة العالم في رمي الجلة, صفية جلال الحائزة على ثلاث ميداليات منها ذهبيتين في رمي الجلة (تصنيف مندمج (F34/ 54-57) و بمجموع 964 نقطة, نالتها من رمية ب55ر10م, وأخرى في الرمح, تصنيف (F54/57) برصيد 907 ن و رمية قدرت بـ10ر22 م. كما أضافت فضية في رمي القرص تصنيف (F33-55-57) برصيد 871 نقطة وراء مواطنتها نادية مجمج الفائزة بالمسابقة (875 ن) والتي نالت أيضا فضية رمي الجلة بـ893 نقطة وبرمية قدرها 72ر7 م.

من جهته, حصل كمال كرجنة (F33) على ذهبية رمي الجلة (94ر9 م), متقدما أحمد النقبي من خورفكان (28ر6 م), والمعزمي حميد من نادي عجمان (55ر4م), كما توج بذهبية الرمح (15ر17 م) أمام نفس المنافسين.

و تألق عداء جزائري ثالث خلال نفس الملتقى وتعلق الأمر بأحمد مهيدب الذي توج بذهبيتين. الأولى كانت في رمي القرص (F32-33) برصيد (855 ن) أمام زياد الحرتاحي من نادي أبو ظبي (454 ن) و أحمد النقبي من خورفكان (337 ن) والثاني في مسابقة الصولجان (F32/51) برمية قدرها 64ر41 م وهو (رقم قياسي إفريقي جديد), متقدما مواطنه وليد فرحاح (23ر39 م) و أنجال ميشال من جمهورية التشيك (26ر29 م).

بدورها, سيطرت بطلة العالم اسمهان بوجعدار الوفية بحضورها المواعيد الكبرى, على مسابقة رمي الجلة تصنيف (F32/ 33) برمية قدرها (82ر6 م) ضامنة بها 963 نقطة, أمام نورة القطبي من نادي العين (713 ن) و الجزائرية مونية قاسمي (681 ن). هذه الأخيرة تداركت في مسابقة الصولجان (ف 32) التي فازت بذهبيتها برمية (97ر21 م) أمام منافستين من نادي العين الإماراتي.

و تواصل حصاد ملتقى خورفكان الإماراتي بالنسبة للجزائر, بتتويج كل من محمد برحال (F51) بذهبية رمي القرص برصيد 1004 نقاط أمام كل من يونس عمير من أبو ظبي (828 ن) و المصباحي عبدالله من خورفكان (743 ن). وأضاف برحال فضية سباق 200م و برونزية سباق 100م.

و كانت الميدالية الجزائرية الأخيرة من نصيب الشاب مختار ديدان في سباق 100م (F35-37) في ظرف 12ثا و41ج, متقدما العماني طه الراسي (12ثا و58ج) و العراقي زايدي إدريس (12ثا و 98ج). وأنهى ديدان مشاركته في مسابقة الوثب الطويل (F36/38/46/61/64) متحصلا على ميدالية فضية.

و لم تدخل الرياضية بختى بن علو صفر اليدين من الموعد, حيث نالت برونزية مسابقة رمي الجلة تصنيف مندمج (F12/13/20/35/37) محطمة الرقم القياسي الإفريقي (F13) برمية قدرها (61ر9 م).

و بعد ملتقى خورفكان, سيشارك عدد من العدائين الجزائريين في الجائزة الكبرى لمدينة فزاع الإماراتية في الفترة من 12 إلى 15 فبراير, فيما يواصل العداؤون الآخرون تحضيراتهم بعين المكان.