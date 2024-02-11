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دراجات (سباق الهقار): مشاركة 55 متنافسا من مختلف الأندية الجزائرية وعدة ولايات

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 15:52     الفئـة : رياضــة

تمنراست - يشارك 55 دراجا من مختلف الأندية الجزائرية وعدة ولايات، إلى جانب مشاركة خمسة (5) متنافسين من فرنسا، في سباق "الهقار" للدراجات الذي انطلق اليوم الأحد بتمنراست، كما لوحظ بعين المكان.

وكانت نقطة انطلاق هذه التظاهرة الرياضية من فندق "تاهات" بوسط مدينة تمنراست حيث سيجوب المتنافسون مختلف مناطق جبال الأهقار مرورا بمنطقة أسكرام وأكاراكار وتاقمارات على خمسة مراحل سيقطعون خلالها مسافة 320 كلم خلال خمسة أيام كاملة قبل العودة إلى مدينة تمنراست، وفق ذات المصدر.

و تم اختيار تمنراست لاحتضان هذا السباق بهدف "التعريف بالمنطقة ومنح فرصة للمشاركين من أجل تطوير قدراتهم الرياضية، والاستمتاع أيضا بالمواقع السياحية والمناظر الخلابة عبر جبال الأهقار"، حسب ما أوضحه أحد أعضاء لجنة التنظيم, توفيق بوغالي.

وأضاف السيد بوغالي أن تنظيم هذا التظاهرة يهدف أيضا "إلى التعريف بالوجهة الجزائرية خاصة منطقة الجنوب وذلك عبر تنظيم مثل هذه المبادرات الرياضية التي تساهم بدرجة كبيرة في الترويج للقدرات السياحية للمنطقة وجعلها وجهة سياحية مفضلة".

من جهته, أشار مدير السياحة والصناعة التقليدية بتمنراست حسين عوتي أن "مثل هذه التظاهرات الرياضية تساهم في ترقية السياحة الوطنية والتعريف بمختلف المناطق السياحية التي تزخر بها منطقة الهقار، وإلى جانب كونها منافسة رياضية وسياحية, فهي تعد أيضا تظاهرة للمغامرات بامتياز".

بدورهم, استحسن المشاركون تنظيم هذه التظاهرة السياحية الرياضية التي ستساهم في تعزيز قدراتهم الرياضية نظرا للخصوصية الجغرافية لهذه المنطقة، كما هي فرصة حقيقية لاكتشاف المناطق السياحية بمنطقة تمنراست.

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دراجات (سباق الهقار): مشاركة 55 متنافسا من مختلف الأندية الجزائرية وعدة ولايات
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 15:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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