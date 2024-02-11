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ألعاب القوى (ملتقى ليفين فرنسا/ داخل القاعة): الجزائري ياسر محمد تريكي يحتل المركز الثاني في مسابقة القفز الثلاثي

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 14:31     الفئـة : رياضــة
ألعاب القوى (ملتقى ليفين فرنسا/ داخل القاعة): الجزائري ياسر محمد تريكي يحتل المركز الثاني في مسابقة القفز الثلاثي

الجزائر- احتل العداء الجزائري ياسر محمد تريكي, سهرة امس السبت, المركز الثاني في مسابقة الوثب الثلاثي (داخل القاعة), ضمن فعاليات ملتقى ليفين فرنسا, لحساب الجولة القارية الذهبية لملتقيات ألعاب القوى داخل القاعة.

وحل محمد ياسر تريكي في المركز الثاني في هذه المسابقة بعد تحقيقه لقفزة بطول 17.18 متر, وراء بطل العالم للاختصاص البوركينابي اوغي فابريس زونغو (17.21متر) ومتقدما على الفرنسي جون ياك بونت فيان في المركز الثالث ب (17.13 متر).

وكان تريكي قد حقق يوم الثلاثاء الماضي, المرتبة الثالثة في الوثب الثلاثي, بوثبة قدرت ب 16.93متر, في الملتقى الدولي تورون لألعاب القوى داخل القاعة ببولندا.

وتجدر الاشارة ان ملتقى ليفين, كان قد عرف امس السبت تألق العداء الجزائري غواند محمد علي الذي حقق رقما قياسيا وطنيا, وثاني أفضل نتيجة عالمية بعد فوزه بسباق 800 متر بزمن قدر 1د/ 45ث/ 35ج .

وكان الرقم القياسي الوطني الجزائري السابق بحوزة العداء تقي الدين هديلي بزمن 1د/ 45 ث/ 98ج , وحققه في بطولة الجامعات الأمريكية يوم 10 يناير 2021, حسب ما اوضحته في وقت سابق الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

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ألعاب القوى (ملتقى ليفين فرنسا/ داخل القاعة): الجزائري ياسر محمد تريكي يحتل المركز الثاني في مسابقة القفز الثلاثي
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 14:31     الفئـة : رياضــة   شارك

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