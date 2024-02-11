سباحة: الجزائري جواد صيود يقصى في مرحلة المجموعات من بطولة العالم بالدوحة

الدوحة - أقصي السباح الجزائري جواد صيود في مرحلة المجموعات لسباق ال50 متر سباحة فراشة، لحساب بطولة العالم 2024، المقامة فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة من 2 الى 18 فبراير.

وأنهى السباح الجزائري (24 سنة)، السباق في المركز التاسع والاخير للمجموعة الرابعة في التصفيات، بزمن قدره 24ثا و32 ج.

وعاد المركز الاول في هذه المجموعة للسباح الجنوب افريقي شاد لو كلوز بزمن قدره (23ثا و47ج)، متبوعا في المركز الثاني بالكندي فينالي كنوس بوقت (23ثا و52ج)، ليتأهل السباحان الى الدور نصف النهائي من هذا السباق.

وفي مجموع الترتيب الخاص بمرحلة المجموعات، حل السباح الجزائري جواد صيود في المركز 37 .

وتشارك الجزائر في هذا الموعد العالمي بثلاثة سباحين هم على التوالي : اسامة سحنون (50 متر سباحة حرة) وامال مليح (50 متر و 100 متر سباحة حرة) و جواد صيود (50 و 100 متر فراشة).