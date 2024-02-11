ملاكمة/ الدورة الدولية ال75 ل"سترانغا" ببلغاريا: محمد مخلوف (71 كلغ)، الجزائري الوحيد في النزال النهائي  

وتجاوز الملاكم الجزائري محمد مخلوف الذي يسجل اول مشاركة له مع المنتخب لوطني للأكابر، في الدور نصف النهائي عقبة منافسه الايراني مسلم مكسودي بالنقاط، ليضمن بذلك ميدالية فضية على الاقل في هذه الدورة الدولية المرموقة.
بالمقابل، توقف مشوار الملاكمين الجزائريين الآخرين، خنوسي كمال (48 كلغ)، عبد الناصر بن لعريبي (67 كلغ)، غزالي عبد الرؤوف (75 كلغ)، حومري محمد (81 كلغ)، في الدور نصف النهائي المرادف لتتويجهم بالميدالية البرونزية.
ويحضر المنتخب الجزائري لخوض الدورة الدولية التي ستجري من 1 الى 12 مارس بإيطاليا المؤهلة للألعاب الاولمبية 2024، تحت إشراف المدربين احمد دين، عبد الهاني كنزي، نور الدين طويلبيني ومحمد علالو.