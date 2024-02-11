كاس إفريقيا 2023: جنوب إفريقيا تتوج بالميدالية البرونزية على حساب الكونغو الديمقراطية

ابيدجان - توج منتخب جنوب افريقيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للطبعة الـ34 من كأس افريقيا-2023 لكرة القدم بكوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح (6-5)، في المقابلة الترتيبية التي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل (0-0)، سهرة أمس السبت بملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" بأبيدجان.

وعرفت مقابلة تحديد المركز الثالث بين جنوب افريقيا و الكونغو الديموقراطية مستوى متوسط مع أفضلية نسبية في الأداء لصالح منتخب الكونغو الذي شكل خطورة أكبر على "البافانا بافانا" في الوقت الأصلي، لكنه لم يتمكن من تجسيد الفرص العديدة التي أتيحت له إلى أهداف.

وكان حارس جنوب افريقيا رونوين ويليامز نجم المقابلة وأصبح أول حارس في التاريخ يتصدى لـ 6 ركلات الترجيح خلال نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية.

وستلعب المباراة النهائية لكأس إفريقيا لكرة القدم-2023، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في مشهد ختامي للعرس القاري المقرر سهرة اليوم الاحد (00ر21) بملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" بأبيدجان.