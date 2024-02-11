Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاس إفريقيا 2023: جنوب إفريقيا تتوج بالميدالية البرونزية على حساب الكونغو الديمقراطية

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 10:29     الفئـة : رياضــة
كاس إفريقيا 2023: جنوب إفريقيا تتوج بالميدالية البرونزية على حساب الكونغو الديمقراطية

ابيدجان - توج منتخب جنوب افريقيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للطبعة الـ34 من كأس افريقيا-2023 لكرة القدم بكوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح (6-5)، في المقابلة الترتيبية التي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل (0-0)، سهرة أمس السبت بملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" بأبيدجان.

وعرفت مقابلة تحديد المركز الثالث بين جنوب افريقيا و الكونغو الديموقراطية مستوى متوسط مع أفضلية نسبية في الأداء لصالح منتخب الكونغو الذي شكل خطورة أكبر على "البافانا بافانا" في الوقت الأصلي، لكنه لم يتمكن من تجسيد الفرص العديدة التي أتيحت له إلى أهداف.

وكان حارس جنوب افريقيا رونوين ويليامز نجم المقابلة وأصبح أول حارس في التاريخ يتصدى لـ 6 ركلات الترجيح خلال نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية.

وستلعب المباراة النهائية لكأس إفريقيا لكرة القدم-2023، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في مشهد ختامي للعرس القاري المقرر سهرة اليوم الاحد (00ر21) بملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" بأبيدجان.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاس إفريقيا 2023: جنوب إفريقيا تتوج بالميدالية البرونزية على حساب الكونغو الديمقراطية
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 10:29     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.11

الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر

24.02.11

كاس إفريقيا 2023: جنوب إفريقيا تتوج بالميدالية البرونزية على حساب الكونغو الديمقراطية

24.02.11

سباحة/البطولة الشتوية لولاية الجزائر: مولودية الجزائر واتحاد الجزائر يسيطران على المنافسة

24.02.11

كرة القدم داخل القاعة (تصفيات/العودة): المنتخب الجزائري ينهزم أمام  ليبيا (2ـ1) ويقصى

24.02.11

بلوهاك سيبا 2024: خمسة فائزين في هاكاتون للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الأزرق

24.02.11

عرض مسرحية "الشبكة" لجمعية "الشعلة" بالجزائر العاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.08

أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي

24.02.08

الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

24.02.08

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

نائب المستشار الألماني يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا

24.02.08

رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط