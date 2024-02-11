سباحة/البطولة الشتوية لولاية الجزائر: مولودية الجزائر واتحاد الجزائر يسيطران على المنافسة

الجزائر- توج نادي مولودية الجزائر للسباحة بلقب البطولة الشتوية لولاية الجزائر، بينما سيطر اتحاد الجزائر على لقبي الأواسط والأصاغر، في ختام المنافسة، سهرة يوم السبت بالمسبح شبه الأولمبي "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر العاصمة)، بعد ثلاثة أيام من التنافس.

وعاد لقب بطل الجزائر العاصمة لفريق المولودية في فئة المفتوح (19 سنة وأكثر) بفضل احتلاله المركز الأول لجدول الترتيب العام للميداليات المختلط (رجال و سيدات) برصيد 47 ميدالية، تفاصيلها: 25 ذهبية، 13 فضية و 9 برونزية. بينما عادت المرتبة الثانية لشباب بلوزداد بمجموع 38 ميدالية (10 ذهب، 18 فضة و 10 برونز)، والصف الثالث لفريق اتحاد الجزائر برصيد 30 ميدالية (7 ذهب، 9 فضة و 14 برونز).

وفي تقييمه لمجريات هذه البطولة الشتوية العاصمية للسباحة، أكد المدير الفني الولائي، لمين بن عبد الرحمان، أن المستوى كان جيدا بالنظر إلى المردود العالي الذي قدمه سباحو الأندية التي سيطرت على مختلف جداول الترتيب".

وقال: "استحق فريق مولودية الجزائر التتويج بلقب البطولة الشتوية العاصمية بالنظر إلى جودة السباحين الذين يحملون ألوانه في فئة المفتوح والذين يشكلون نواة المنتخب الوطني، حيث سيطروا على أغلب سباقات المنافسة التي شهدت مشاركة معتبرة للسباحين".

وأضاف: "ومن بين العناصر التي قادت المولودية للتتويج بهذا اللقب الشتوي، سجلنا تألق الشاب محمد حمور الذي نال جائزة أحسن سباح في البطولة بفضل حصده 6 ذهبيات بمفرده. نفس الأمر عند السيدات بالنسبة لسباحة الفريق الوطني نسرين مجاهد التي افتكت 7 ميداليات من المعدن النفيس لفائدة العميد".

ولدى فئة الأواسط (17-18 سنة)، سيطر شبان اتحاد الجزائر على المنافسة بحصدهم 62 ميدالية، منها 28 ذهبية، 19 فضية و 15 برونزية، متفوقين بفارق شاسع على فريق شباب بلوزداد الذي أحرز 21 ميدالية (8 ذهب، 6 فضة، 9 برونز)، في حين عادت المرتبة الثالثة لنادي الحمامات بمجموع 18 ميدالية (4 ذهب، 7 فضة و 7 برونز).

وفي فئة الأصاغر (15-16 سنة)، فاز كذلك فريق اتحاد الجزائر بلقب البطولة الشتوية العاصمية إثر تحقيقه 46 ميدالية كاملة: 24 من المعدن النفيس، 13 فضية و 9 برونزيات. ونالت عناصر الاتحاد اللقب بجدارة واستحقاق عقب تقدمها بفارق واسع أيضا على الوصيف مولودية الجزائر التي اكتفت بـ32 ميدالية (6 ذهب، 16 فضة و 10 برونز)، بينما انتزع نادي ملعب باب الزوار المركز الثالث برصيد 16 ميدالية (6 ذهب، 7 فضة، 3 برونز).

وفيما يخص جدول الترتيب بالنقاط الخاص بفئة الأصاغر (خاص بالأصاغر فقط)، عاد اللقب لفائدة مولودية الجزائر بمجموع 47242 نقطة، متبوعا باتحاد الجزائر (41900 نقطة) و أولمبيك الجزائر (16667 نقطة).

وشارك 491 سباحا من بينهم 130 فتاة في البطولة الشتوية لولاية الجزائر للسباحة لفئات المفتوح، الأواسط والأصاغر (8-10 فبراير)، يمثلون 16 ناديا عاصميا على مدار خمس حصص صباحية ومسائية وزعت على أيام الخميس الجمعة والسبت.