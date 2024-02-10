العدوان على غزة: الآلة القانونية انطلقت لتقديم الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية -

البطولة الوطنية للتجديف داخل القاعة بعنابة: تتويج فريق جامعة وهران باللقب -

نحو تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بين الجزائر وفنزويلا -

وهران: زهاء 200 ألف زائر في الصالون الوطني للسيارات ولواحقها باهية أوتو -

المجلس الأعلى للشباب يعمل على أن يكون للشباب دور في بناء دولة قوية -

المصابون بالأمراض السرطانية غير المؤمن عليهم مدعوون لإيداع ملفاتهم للحصول على بطاقة الشفاء -

الجامعة العربية تحذر من مخاطر إقليمية لاستهداف الاحتلال الصهيوني مدينة رفح جنوب غزة -

رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمورد البشري وخاصة الفئة الشبابية -

رئيس الجمهورية جسد الخيار الاستراتيجي في تسريع التحول الاقتصادي الوطني -

إبراز دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة -

تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني -

كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تبحث عن تتويج ثالث ونيجيريا من اجل اللقب الرابع -

الوزير الأول يشرف على حفل تخرج الدفعة ال52 للمدرسة الوطنية للإدارة -

ضرورة التزام مرضى السكري بتوجيهات الأطباء خاصة في شهر رمضان -

خنشلة: أزيد من 200 مشاركا في تظاهرة اكتشاف المواهب في العديد من الفنون -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 28 ألفا و 64 شهيدا -

دورة تكوينية لمراكز تطوير المقاولاتية لفائدة الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة -

اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته تراهن على تحسين الكشف المبكر وتتبع مسار المريض -

ألعاب القوى/ ملتقى ليون داخل القاعة: فوز الجزائري محمد بلبشير بسباق 800م -