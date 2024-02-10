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البطولة الوطنية للتجديف داخل القاعة بعنابة: تتويج فريق جامعة وهران باللقب

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 19:05     الفئـة : رياضــة
البطولة الوطنية للتجديف داخل القاعة بعنابة: تتويج فريق جامعة وهران باللقب

وهران - توج فريق جامعة وهران ذكور و إناث بطلا للجزائر (جميع فئات) للتجديف داخل القاعة بعد أن سيطر على غالبية السباقات التي جرت يومي الجمعة و السبت بالقاعة المتعددة الرياضات "شحلف شهر الدين" بعنابة.

وعاد المركزان الثاني و الثالث في هذه المنافسة لكل لنادي سبورنوتيك للجزائر العاصمة و نادي التجديف الوهراني.

وتميزت هذه البطولة الوطنية التي عرفت إجراء 32 سباق في اختصاصات 500 متر و1.000 متر و2.000 متر و كذا التناوب المختلط في فئة الأشبال و الأواسط وأقل من 32 سنة و الأكابر و الكهول ذكور و إناث بمستوى الفني "المقبول" حسب الاختصاصيين .

وعرفت هذه البطولة الوطنية المنظمة على مدار يومين من طرف الرابطة الولائية لعنابة للتجديف و كانوي كياك بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للتجديف و كانوي كياك مشاركة 154 رياضيا و رياضية يمثلون 13 فريقا.

وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للتجديف و كانوي كياك و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية للتجديف داخل القاعة بعنابة: تتويج فريق جامعة وهران باللقب
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 19:05     الفئـة : رياضــة   شارك

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