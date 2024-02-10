البطولة الوطنية للتجديف داخل القاعة بعنابة: تتويج فريق جامعة وهران باللقب

وعاد المركزان الثاني و الثالث في هذه المنافسة لكل لنادي سبورنوتيك للجزائر العاصمة و نادي التجديف الوهراني.
وتميزت هذه البطولة الوطنية التي عرفت إجراء 32 سباق في اختصاصات 500 متر و1.000 متر و2.000 متر و كذا التناوب المختلط في فئة الأشبال و الأواسط وأقل من 32 سنة و الأكابر و الكهول ذكور و إناث بمستوى الفني "المقبول" حسب الاختصاصيين .
وعرفت هذه البطولة الوطنية المنظمة على مدار يومين من طرف الرابطة الولائية لعنابة للتجديف و كانوي كياك بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للتجديف و كانوي كياك مشاركة 154 رياضيا و رياضية يمثلون 13 فريقا.
وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للتجديف و كانوي كياك و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية.