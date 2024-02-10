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كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تبحث عن تتويج ثالث ونيجيريا من اجل اللقب الرابع

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 16:40     الفئـة : رياضــة
كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تبحث عن تتويج ثالث ونيجيريا من اجل اللقب الرابع

أبيدجان  - يلتقي منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا غدا الأحد، في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 (المؤجلة إلى 2024) وذلك على ملعب (الحسن واتارا) في مدينة أبيدجان، وهو نفس الملعب الذي استضاف لقاء المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، والتي انتهت بفوز المنتخب النايجيري (1-0).

ويحمل هذا اللقاء الرقم 8 في مباريات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، لكنه الأول الذي يجمع بينهما في النهائي، وتمتلك نيجيريا الأفضلية في المواجهات السبع الماضية حيث فازت في 4 مباريات، مقابل فوزين لكوت ديفوار، والتعادل في لقاء وحيد.

وعانى المنتخب الإيفواري من كثير من العثرات في مشواره نحو المباراة النهائية، حيث استهل مسيرته في البطولة بالفوز (2 / 0) على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر (0 / 1) أمام نيجيريا.

وفي الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات، تلقى منتخب كوت ديفوار خسارة مفاجئة (صفر / 4) أمام غينيا الاستوائية، ليصبح على أعتاب الوداع المبكر من الدور الأول للمسابقة، مكررا ما جرى له عندما استضاف المسابقة عام 1984 على ملاعبه، وذلك بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق أهداف ( ناقص 3).

وقد تخلى منتخب كوت ديفوار عن خدمات مدربه جان لويس جاسي، بعد الهزيمة الثقيلة أمام غينيا الاستوائية، وتم تعيين مساعده، إيمرس فايي، خلفا له.

ويسعى منتخب كوت ديفوار ليصبح تاسع منتخب مضيف يتوج بكأس الأمم الأفريقية، بعد منتخبات مصر (أعوام 1959 و1986 و2006)، وإثيوبيا (1962)، وغانا (1963 و1978) والسودان (1970) ونيجيريا (1980) والجزائر (1990) وجنوب إفريقيا (1996) وتونس (2004).

وبينما يحلم منتخب "الفيلة" بالتتويج الثالث بعد نسختي 1992 و2015 فان  منتخب نيجيريا يسعى للتتويج بلقبه الرابع في البطولة، بعد أعوام 1980 و1994 و2013 .

ويطمع منتخب نيجيريا، المصنف الـ42 عالميا والسادس إفريقيا، في مواصلة تفوقه على كوت ديفوار في اللقاءات الرسمية للمباراة الثالثة على التوالي، كما يسعى لمعادلة عدد ألقاب المنتخب الغاني، والتواجد معه في المركز الثالث بقائمة أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة.

وتعثر منتخب نيجيريا في بداية مسيرته بالنسخة الحالية لأمم أفريقيا، عقب تعادله 1 / 1 مع منتخب غينيا الاستوائية، قبل أن يستعيد اتزانه سريعا ويفوز على كوت ديفوار، ثم اختتم لقاءاته بالدور الأول بالفوز 1 / صفر على غينيا بيساو، لينهي مشواره في المجموعة الأولى وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط .

آخر تعديل على السبت, 10 فيفري 2024 16:49
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كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار تبحث عن تتويج ثالث ونيجيريا من اجل اللقب الرابع
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 16:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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