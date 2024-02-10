ألعاب القوى/ ملتقى ليون داخل القاعة: فوز الجزائري محمد بلبشير بسباق 800م

و أجتاز ممثل الجزائر خط الوصول في توقيت 1: 47. 36, امام البريطاني ليرمونت غي (1: 47. 84) والياباني كانيكو مكيتو (1: 49 .95 ).
و يحتل محمد بلبشير (30 سنة) المرتبة 37 في الترتيب العالمي لاختصاص 800م.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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ليون ( فرنسا) - فاز عداء المسافات نصف الطويلة، الجزائري محمد بلبشير بسباق 800م في ملتقى داخل القاعة بمدينة ليون الفرنسية، عقب نهائي "ب" التي جرى أمسية الجمعة بقاعة ستيفان ديغانا.
و أجتاز ممثل الجزائر خط الوصول في توقيت 1: 47. 36, امام البريطاني ليرمونت غي (1: 47. 84) والياباني كانيكو مكيتو (1: 49 .95 ).
و يحتل محمد بلبشير (30 سنة) المرتبة 37 في الترتيب العالمي لاختصاص 800م.