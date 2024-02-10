ضرورة التزام مرضى السكري بتوجيهات الأطباء خاصة في شهر رمضان -

خنشلة: أزيد من 200 مشاركا في تظاهرة اكتشاف المواهب في العديد من الفنون -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 28 ألفا و 64 شهيدا -

انطلاق الدورة التكوينية لمراكز تطوير المقاولاتية لفائدة الطلبة أصحاب 700 مشروع مؤسسة مصغرة -

اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته تراهن على تحسين الكشف المبكر وتتبع مسار المريض -

ألعاب القوى/ ملتقى ليون داخل القاعة: فوز الجزائري محمد بلبشير بسباق 800م -

فلسطين: 27 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف الإحتلال الصهيوني وسط وجنوب قطاع غزة -

مسؤول جنوب إفريقي: نعمل لحشد الدعم للدعوى ضد الكيان الصهيوني وضمان خضوعه لقرار محكمة العدل الدولية -

جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحرز المرتبة الأولى برصيد 26 ميدالية منها 10 ذهبيات -

أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات بداية من مساء اليوم -

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتدخل دولي عاجل لمنع إمتداد رقعة العدوان وجرائم الإبادة إلى رفح -

محكمة العدل الدولية تعلن موعد مداولات الرأي الإستشاري بشأن الإحتلال الصهيوني لفلسطين -

العدوان على غزة: بوريل يحذر من عواقب كارثية في حال تصعيد العدوان الصهيوني في رفح -

الجزائر-فنزويلا: بعثات علمية لتطوير تربية الجمبري في المياه العذبة والبلطي الأحمر -

كأس العالم لأقل من 17 سنة: شبلات الجزائر تنجحن في رفع التحدي ومواصلة حلم المونديال -

تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة فتيات: فوز الجزائر على البنين وتعبر إلى الدور الثالث والأخير -

لعقاب يشدد على أهمية بث برامج تلفزيونية هادفة وجامعة للعائلة بمناسبة شهر رمضان الكريم -

انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية-الروسية -

بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا -