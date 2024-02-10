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جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحرز المرتبة الأولى برصيد 26 ميدالية منها 10 ذهبيات

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 13:13     الفئـة : رياضــة
جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحرز المرتبة الأولى برصيد 26 ميدالية منها 10 ذهبيات

تونس - أحرز المنتخب الجزائري للجيدو المرتبة الأولى للدورة الإفريقية المفتوحة (فئة الأشبال) التي جرت أمس الجمعة بتونس بحصوله على مجموع 26 ميدالية (10 ذهبيات، 6 فضيات و 10 برونزيات).

و كانت الميداليات الذهبية من نصيب مندثر صلاح الدين (60 كلغ)، هزيل أسامة (66 كلغ)، حيمودة عبد الله (81 كلغ)، بن عطية أيمن (90 كلغ)، حانوس إسلام (+90 كلغ)، زمولي روجينة (40 كلغ)، مخلف منال (52 كلغ)، غرفاوي رحمة (63 كلغ)، عدة دنيا (70 كلغ) و بن فضة لينا (+70 كلغ).

 

و فاز بالميداليات الفضية حرفوشي يوسف (60 كلغ), إنسعد نصر الدين (66 كلغ)، بوري عبد الرحمن (81 كلغ), عباس روميساء (44 كلغ)، براهيمي حنان (57 كلغ)و عدوان محمد (50 كلغ).

كما أحرز المنتخب الجزائري عشر ميداليات برونزية بفضل كل من عداد لعربي (50 كلغ), حماش زكاريا (50 كلغ), بن خامو محمد (55 كلغ), محمد أمين (55 كلغ), بلبشير آسيا (52 كلغ), رباحي عبد الله (60 كلغ), فجال عبد الحق (73 كلغ), حيمور محمد صلاح (90 كلغ)، شريفي شمس الدين (+90 كلغ) و عمران آيات (44 كلغ).

و شهدت منافسات للدورة الافريقية المفتوحة (فئة الأشبال) مشاركة 122 رياضيا (76 مصارعا و 46 مصارعة) يمثلون سبعة بلدان من ثلاث قارات.

آخر تعديل على السبت, 10 فيفري 2024 14:18
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جيدو/الدورة الإفريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحرز المرتبة الأولى برصيد 26 ميدالية منها 10 ذهبيات
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 13:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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