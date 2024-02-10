كأس العالم لأقل من 17 سنة: شبلات الجزائر تنجحن في رفع التحدي ومواصلة حلم المونديال

الجزائر - نجحت فتيات المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة في رفع التحدي وإقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور التصفوي الثالث والأخير المؤهل لمونديال-2024، إثر فوزهن على منتخب البنين بركلات الترجيح (9-8) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل (2-2)، لحساب إياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم-2024، يوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).

و حاولت عناصر المنتخب الوطني التحكم في المباراة منذ بدايتها بنية التسجيل مبكرا و تعويض التأخر في النتيجة من لقاء الذهاب (2-0)، يوم الأحد الفارط بالعاصمة البينينة كوتونو.

و تمكنت الجزائريات من صنع أول فرصة صريحة في اللقاء من كرة ثابتة في حدود الدقيقة الثامنة، حيث نفذت متوسطة الميدان زازة رباحي ضربة ركنية على يمين حارسة مرمى منتخب البنين، لكن دفاعه أبعد الخطر بصعوبة.

و بعد هذه اللقطة ارتكز اللعب في وسط الميدان بوتيرة بطيئة دون فرص تذكر، إلى غاية الدقيقة الـ19 التي شهدت رد فعل خطير للضيوف، حينما انفردت جيرمان هونفو بحارسة المنتخب الجزائري لينا غرسي، قبل أن تتصدى هذه الأخيرة مبعدة الخطر.

و برز تألق غرسي الناشطة بنادي موناكو الفرنسي مجددا، منقذة الفريق الوطني من هدف محقق أمام أخطر لاعبة في التشكيلة البينينية، جيرمان هونفو على مرتين (د 30 و 39).

اقرأ أيضا: تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة فتيات: فوز الجزائر على البنين و تعبر إلى الدور الثالث والأخير

و قبل نهاية الشوط الأول أهدرت شبلات الناخبة الوطنية وهيبة رحال، فرصة سانحة لافتتاح التسجيل عن طريقة المهاجمة جنة زهوال التي أقصت الحارسة البنين بالمراوغة، لكن تسديدتها الزاحفة جانبت القائم الأيسر بقليل.

و بعد الاستراحة كان لزاما على فتيات الجزائر تكثيف الضغط الهجومي وهو ما أتى بثماره عن طريق الكرات الثابتة، في الدقيقة الـ64 بفضل المدافعة نورة آيت القاضي التي افتتحت التسجيل, مستفيدة من تنفيذ زميلتها مخالفة مباشرة اصطدمت بالعارضة الأفقية لترتد في أقدام آيت القاضي وتسكن الكرة في شباك المنافس (1-0), قبل أن تضيف في الدقيقة 74, لاعبة آفاق غليزان، زازة رباحي هدفا ثانيا برأسية داخل منطقة العمليات مستفيدة من ركنية على يسار الحارسة (2-0), معدلة نتيجة الذهاب.

و بعد هذا التعادل (2-2) في مجموع المقابلتين, احتكما المنتخبان إلى سلسلة ضربات الترجيح التي حسمتها الجزائريات, بعد تشويق طويل, لصالحهن بنتيجة (9-8) منتزعات بطاقة العبور إلى الدور التصفوي الثالث الأخير المقبل حيث ستواجهن المنتخب المتأهل من المباراة المزدوجة بين النيجر والمغرب. وسيكون لقاء الذهاب خارج الوطن (10-12 مايو 2024) والإياب داخل الديار (17-19 مايو 2024).