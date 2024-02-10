تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة فتيات: فوز الجزائر على البنين وتعبر إلى الدور الثالث والأخير

الجزائر - تأهل المنتخب الوطني الجزائري للفتيات لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى الدور الثالث والأخير لتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم-2024 لهذا الصنف العمري، بتغلبه على البنين بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 0-0/ض.ج 9-8) ضمن مباراة إياب الدور الثاني، التي جرت مساء يوم الجمعة بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

و تمكنت لاعبات المدربة وهيبة رحال اللائي انهزمن يوم الأحد الماضي بكوتونو (0-2), من استدراك تأخرهن بفضل هدفي نورة ايت القاضي (د64) وزازة رباحي (د74), قبل ضمان تأهلن بضربات الجزاء.

و في الدور الثالث والاخير, تواجه شبلات الجزائر, المنتخب المتأهل من المباراة المزدوجة بين النيجر والمغرب, حيث سيكون لقاء الذهاب خارج الوطن (10-12 مايو 2024) والإياب داخل الديار (17-19 مايو 2024).

و تقام النسخة المقبلة لمونديال فئة اقل من 17 سنة بجمهورية الدومينيك.

و توجت فتيات المنتخب الاسباني بالدورة الماضية-2022 التي جرت بالهند, عقب فوزهن في النهائي على نظيرتهن الكولومبيات ب1-0.

تصريحات ما بعد اللقاء

- تصريحات استقتها "وأج" عقب نهاية لقاء الجزائرـ البنين لحساب (إياب) الدور التصفوي الثاني لكأس العالم ـ2024 لكرة القدم للفتيات والذي تأهل على أثره المنتخب الجزائري بضربات الترجيح (8ـ7)، بعد انتهاء المباراة بنتيجة (2ـ0) في وقتها القانوني، سهرة يوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).

للتذكير أن لقاء الدي جرى الاحد الماضي بالبنين كان قد انتهى لصالح المنتخب المضيف بذات النتيجة (2ـ0).

وهيبة رحال/مدربة منتخب الجزائر: "المباراة كانت صعبة للغاية لا سيما بعد خسارتنا في لقاء الذهاب 2-0 بالإضافة إلى افتقار الفتيات للخبرة باعتبارها أول تجربة دولية لهن. فمباراة الذهاب ضد البنين كانت أول لقاء فيما بينهن. تحسبا لقاء العودة, قمنا بالتصحيحات اللازمة واشتغلنا كثيرا على الجانب الذهني وهو ما جعل اللاعبات يؤمن بقدراتهن على التأهل إلى الدور المقبل. وبفضل الإرادة في رفع التحدي, تمكنت الفتيات من تقديم مباراة بطولية على ميدان 5 جويلية التاريخي الذي لعبن فيه لأول مرة. سوف نستعد تحسبا لمواجهة الدور التصفوي الثالث لأن التصفيات الإفريقية معقدة للغاية، وذلك في سبيل تحقيق هدف الصعود إلى المونديال. علينا التحضير بجدية للمباراة القادمة في شهر مايو 2024 وحظوظنا تبقى قائمة في حال التحضير في أحسن الظروف لهذه المواجهة".

لينا غرسي/حارسة مرمى منتخب الجزائر: "المأمورية كانت معقدة عقب الخسارة في لقاء الذهاب, لكن الخوف لم يتسرب إلى قلوبنا وكنا مصممات على تحقيق الفوز في مقابلة الإياب وانتزاع تأشيرة التأهل الى الدور المقبل. مباراة اليوم كانت قوية من الجانبين و استمر التشويق إلى غاية ركلات الترجيح، حيث عشنا لحظات رائعة وأحاسيس قوية في هذه السن المبكرة. نعول على بلوغ أبعد محطة ممكنة من أجل التأهل إلى المونديال".