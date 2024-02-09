صادي يشارك بأبيدجان في اجتماع الكونفدرالية الافريقية

وافاد بيان الاتحادية الجزائرية ان " رئيس الفاف وليد صادي شارك اليوم الجمعة في الاجتماع القاري الذي حضره أيضا رئيس الهيأة القارية باتريس موتسيبي".
ومن المقرر, أن يحضر صادي نهائي الطبعة ال34 لكاس افريقيا, الذي يجمع يوم الاحد منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا بالملعب الاولمبي الاسان كتارا بمبامبي (00ر21سا, توقيت جزائري).
كما سيجري يوم غد السبت (00ر21) اللقاء من أجل المرتبة الثالثة بين منتخب جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
للتذكير, أقصي المنتخب الجزائري في الدور الاول من المنافسة بحصيلة تعادلين , امام انغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2) وخسارة امام موريتانيا (0-1) .