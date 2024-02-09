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صادي يشارك بأبيدجان في اجتماع الكونفدرالية الافريقية

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 18:03     الفئـة : رياضــة
صادي يشارك بأبيدجان في اجتماع الكونفدرالية الافريقية

الجزائر- شارك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وليد صادي اليوم الجمعة بأبيدجان في اجتماع الكونفدرالية الافريقية اليوم الجمعة والمبرمج على هامش منافسات كاس افريقيا-2023 (مؤجل الى 2024) التي تجري بكوت ديفوار, حسبما اعلنته الهيئة الفدرالية في بيان لها.

وافاد بيان الاتحادية الجزائرية ان " رئيس الفاف وليد صادي شارك اليوم الجمعة في الاجتماع القاري الذي حضره أيضا رئيس الهيأة القارية باتريس موتسيبي".

ومن المقرر, أن يحضر صادي نهائي الطبعة ال34 لكاس افريقيا, الذي يجمع يوم الاحد منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا بالملعب الاولمبي الاسان كتارا  بمبامبي (00ر21سا, توقيت جزائري).

كما سيجري يوم غد السبت (00ر21) اللقاء من أجل المرتبة الثالثة بين منتخب جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

للتذكير, أقصي المنتخب الجزائري في الدور الاول من المنافسة بحصيلة تعادلين , امام انغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2) وخسارة امام موريتانيا (0-1) .

آخر تعديل على الجمعة, 09 فيفري 2024 18:18
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صادي يشارك بأبيدجان في اجتماع الكونفدرالية الافريقية
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 18:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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