كرة القدم داخل القاعة (تصفيات/العودة) الجزائر- ليبيا: المنتخب الوطني على بعد 40 دقيقة من المرحلة النهائية

وبعد تحقيقه لنتيجة جيدة, يمكن وصفها ب"الانجاز" في مقابلة الذهاب التي جرت يوم السبت المنصرم بالقاعة الرياضية لمدينة مصراتة بالتعادل (4-4), سيحرص المنتخب الوطني على مواصلة رحلة التحدي من خلال تجاوز منتخب ليبي قوي له باع كبير في المنافسة التي توج بلقبها في دورة 2008 واحتل فيها المركز الرابع في الدورة الاخيرة 2020 .
ومن خلال هذه المعطيات, ستكون المهمة التي تنتظر ابناء المدرب الوطني نور الدين بن عمروش, صعبة لكنها تبقى مع هذا غير مستحيلة بالنظر الى الاستعدادات الطيبة التي ابان عنها زملاء اللاعب عبد الحق جبراني في مقابلة الذهاب في مواجهة جمعتهم بأحد أفضل منتخبات القارة.
وفيما يخص التشكيلة, ستكون جميع العناصر الوطنية متاحة امام المدرب الوطني باستثناء مهاجم نادي ماركوفيل لكرة القدم داخل القاعة (فرنسا), اسكندر سي شايب الغائب بسبب الإصابة.
ومعلوم ان التشكيلة الليبية المكونة من 31 فردا منهم 16 لاعبا, كانت قد حطت الرحال يوم امس الخميس بالجزائر العاصمة الخميس, تحسبا لخوض مقابلة العودة, بقيادة عادل علي أحمد الوجالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم.
وتجدر الاشارة ان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة, لم يسبق له التأهل الى المرحلة النهائية من بطولة افريقيا خلافا للمنتخب الليبي الذي سبق له المشاركة في نهائيات اربع دورات (2000, 2008, 2016, 2020) من بين الدورات العشر (10) التي نظمت لحد الآن.
وشاركت 13 دولة في تصفيات كاس افريقيا للأمم داخل القاعة في دورتها ل 2024 التي كان مقرر اقامتها بدولة موزمبيق, قبل ان يقرر هذا البلد الانسحاب من تنظيم الدورة.
وتتنافس ثمانية منتخبات (8) في دور إقصائي مباشرة بنظام "الذهاب والإياب" لتحديد المنتخبات الأربعة التي ستنضم إلى مصر والمغرب وأنغولا في المرحلة النهائية من كأس الأمم الأفريقية 2024.
ويذكر ان منتخب موريتانيا قد اقتطع تأشيرة المشاركة في المرحلة النهائية مباشرة بعد قرار الكونفدرالية الافريقية (كاف) بمنع مشاركة الكاميرون بسبب مخالفتها للوائح "الكاف" الخاصة بالبطولة المذكورة.
وفيما يلي برنامج مقابلات العودة المقررة ليومي الجمعة والسبت:
-- الجمعة 9 فبراير:
كوت ديفوار - غانا (نتيجة الذهاب 4-0)
تنزانيا - ناميبيا (نتيجة الذهاب 5-2)
-- السبت 10 فبراير:
زامبيا - موزمبيق (نتيجة الذهاب2-3)
الجزائر - ليبيا (نتيجة الذهاب 4-4).