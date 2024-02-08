الرابطة الأولى: إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاث قبل انطلاق مرحلة الاياب

وأوضح بيان الهيئة الكروية، أن "عقوبة مباراة واحدة نافذة وهي مرادفة لأربع إنذارات موجهة للاعب، تبقى سارية المفعول وتأجل الى مرحلة الاياب، طبقا للمادة 34 من قانون العقوبات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم".
وتنطلق الجولة ال16 لبطولة الرابطة الاولى "موبيليس" لكرة القدم، وهي بداية مرحلة العودة، يوم غد الجمعة بإجراء مبارتين: مولودية وهران-جمعية الشلف (45ر15سا) ووفاق سطيف - اتحاد خنشلة (45ر16سا).
وتلعب المقابلات الاخرى، يومي السبت والاحد، بينما أجل لقاء نجم بن عكنون-مولودية الجزائر الذي كان من المقرر ان يجرى بملعب 20 اوت 1955، الى تاريخ لاحق بطلب من ولاية الجزائر.
وتوجت فريق مولودية الجزائر، بطلا لمرحلة الذهاب برصيد36 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن الملاحق شباب بلوزداد .