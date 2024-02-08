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رفع الأثقال (البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد-2024): ثلاث فضيات للرباع فارس طوايري

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:15     الفئـة : رياضــة

القاهرة - اكتفى الرباع الجزائري فارس طوايري بثلاث ميداليات فضية، أمس الاربعاء خلال منافسات اليوم الثالث للبطولة الإفريقية لرياضة رفع الاثقال (أكابر) المؤهلة للألعاب الأولمبية-2024 بباريس، والمتواصلة بمدينة الإسماعيلية (مصر) حتى 10 فبراير بمشاركة 18 منتخبا.

ورفع طوايري (في وزن 89 كلغ) حمولة 152 كلغ في الخطف و 180 كلغ في النثر ، محصلا مجموع 332 كلغ في الحركتين.

وعادت الميدالية الذهبية للمصري كريم أبو كحلة ب 170 كلغ (الخطف) و 200 كلغ (النثر) و مجموع 370 كلغ في الحركتين، فيما عادت الميدالية البرونزية للكاميروني روجي براست بحمولة 130 كلغ (خطف) و 156 كلغ (نثر) و 286 كلغ في المجموع.

وخلال منافسات اليوم الأول، حصد الجزائريان أكرم شخشوخ (أواسط) و نادية كاتبي ثلاث ميداليات ذهبية لكل منهما.

ونجحت نادية كاتبي (في وزن 45 كلغ) في رفع حمولة 55 كلغ في الخطف و 65 كلغ في النثر، محصلة على مجموع 120 كلغ في الحركتين، بينما حقق شخشوخ أكرم (67 كلغ) نفس الإنجاز بحصده لثلاث ذهبيات من المعدن النفيس بحمولة 130 كلغ في الخطف و150 كلغ في النثر (مع إخفاقه في رفع حمولة 160 كلغ)، وحصد الرباع الجزائريمجموع 280 كلغ، متقدما التونسي سالم أيوب و الليبي مراج الطبل.

وكانت الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال قد اختارا ستة رباعين للموعد المصري من بينهم ثلاث فتيات، بينما سيكون ثلاثة رباعين فقط معنيين بسباق التأهل لأولمبياد-2024، ويتعلق الأمر بفارس طوايري (89 كلغ) و أيمن طوايري (102 كلغ) و بيداني وليد (+ 102 كلغ)، بينما تتنافس الرباعتان نهاد بلونيس (76 كلغ) و يحيى مامون أمينة (+ 87 كلغ) على الميداليات الإفريقية.

 

      برنامج الرباعين الجزائريين:

 

       الخميس 8 فبراير:

(76 كلغ) : نهاد بلونيس

(102 كلغ): أيمن طوايري

 

      الجمعة 9 فبراير:

(+ 87 كلغ): يحيى مامون أمينة

(+ 102 كلغ): بيداني وليد.

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رفع الأثقال (البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد-2024): ثلاث فضيات للرباع فارس طوايري
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:15     الفئـة : رياضــة   شارك

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