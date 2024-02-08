ورقلة: المنشآت الفندقية الجديدة تساهم في الترويج للمنتوج السياحي -

رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة -

الرابطة الأولى: إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاث قبل انطلاق مرحلة الاياب -

أهمية تكاتف جهود الفاعلين في قطاع الصيد البحري لرفع تحدي الأمن الغذائي -

منتدى الدول المصدرة للغاز: الأمين العام يعرب لرئيس الجمهورية عن امتنانه لاحتضان الجزائر القمة السابعة -

أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الاقتصادي -

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز -

كرة الطاولة- بطولة شمال إفريقيا: تتويج المنتخب الوطني في مسابقة حسب الفرق- رجال بالذهب -

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية صوفيا شوبان -

أشغال عمومية: نحو إعداد نظام معلوماتي لمعرفة حالة الطرقات في كل ولاية -

مستثمرات فلاحية: ربط أزيد من 52 الف مستثمرة فلاحية بالكهرباء نهاية 2023 -

إحياء ذكرى مجازر ساقية سيدي يوسف هذه السنة يأتي في سياق متميز تشهده العلاقات الجزائرية–التونسية -

نحو تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك مع آفاق 2030 -

تربية وطنية: عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الأمازيغية تجاوز النصف مليون -

مالية: انعقاد القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية من 5 إلى 7 مارس المقبل بالجزائر -

رئيس الجمهورية يستقبل نائب المستشار ووزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني -

حوادث الطرقات: وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين خلال الأسبوع الأخير -

السيد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي -

السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون الساحل -