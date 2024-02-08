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كرة الطاولة- بطولة شمال إفريقيا: تتويج المنتخب الوطني في مسابقة حسب الفرق- رجال بالذهب  

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:07     الفئـة : رياضــة
كرة الطاولة- بطولة شمال إفريقيا: تتويج المنتخب الوطني في مسابقة حسب الفرق- رجال بالذهب  

الجزائر - توج المنتخب الوطني لكرة الطاولة بالميدالية الذهبية لمسابقة حسب الفرق- رجال في ختام بطولة شمال افريقيا-2024 التي جرت من 5 الى 7 فبراير برداس (تونس) والمؤهلة الى بطولة افريقيا-2024 (فردي) المنتظرة في اكتوبر المقبل بإثيوبيا، حسبما علم اليوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وعرفت المنافسة ايضا، إحراز المنتخب النسوي (حسب الفرق) الميدالية الفضية، كما أوضحته الهيئة الفديرالية التي أشارت إلى أن العناصر الوطنية (رجال وسيدات)، "متأهلة مباشرة الى بطولة افريقيا بإثيوبيا باعتبارها تحوز على ترتيب لابأس به في آخر بطولة افريقية وكذلك في الترتيب العالمي حسب الفرق، عند الجنسين".

وفي مسابقة الفردي-رجال، حصل البطل سامي خروف على الميدالية البرونزية في الفردي-رجال، ليضمن تأهله الى بطولة افريقيا-2024 بإثيوبيا رفقة زملائه، امين جلولي ميلان، محي الدين بلة وميليسا ناصري، عقب بلوغهم أوس أمس الثلاثاء ربع نهائي بطولة شمال افريقيا بتونس.

وكان المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة، شريف درقاوي قد صرح ل /واج ان: "النخبة الوطنية (5 رجال و5 سيدات) تسعى ايضا الى تحسين الترتيب الافريقي في الفردي وان اللاعب مهدي بولوسة الذي يعد من بين  ال80 الاوائل في العالم، متأهل مباشرة الى الموعد القاري".    

وعرفت دورة تونس مشاركة خمس دول من شمال افريقيا وهي الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر.

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 17:50
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كرة الطاولة- بطولة شمال إفريقيا: تتويج المنتخب الوطني في مسابقة حسب الفرق- رجال بالذهب  
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 17:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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