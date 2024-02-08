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كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 12:07     الفئـة : رياضــة
كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية

 

الجزائر- أبرمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عقد تعاون و شراكة مع نظيرتها النرويجية، تتمحور بنوده حول تطوير كرة القدم النسوية والتكوين المتخصص، حسب ما أفاد به بيان الهيئة الفدرالية يوم الخميس.

و أوضح بيان الاتحادية أن "عقد التعاون هذا, قد وقع من طرف رئيس الاتحادية وليد صادي والمستشار الخاص لرئيس الاتحادية النرويجية لكرة القدم هانز أندرياس فينستاد بمعية هيبات هاشم مسؤول التعاون و الشراكة على المستوى الدولي".

و جرت مراسيم التوقيع على هذا العقد, بحضور الأمين العام للفاف نذير بوزناد و كذا السيدة رفيقة قيلاتي عضوة المكتب الفدرالي و رئيسة لجنة كرة القدم النسوية على مستوى الهيئة الفدرالية.

و خلصت بيان الفاف الى التوضيح أن: "عقد الشراكة و التعاون هذا بمثابة التزام بين الاتحادية الجزائرية ونظيرتها النرويجية من أجل ترقية كرة القدم على جميع المستويات, مع تسليط الضوء على الأهمية المعطاة لتطوير كرة القدم النسوية".

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كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 12:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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