كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية

و أوضح بيان الاتحادية أن "عقد التعاون هذا, قد وقع من طرف رئيس الاتحادية وليد صادي والمستشار الخاص لرئيس الاتحادية النرويجية لكرة القدم هانز أندرياس فينستاد بمعية هيبات هاشم مسؤول التعاون و الشراكة على المستوى الدولي".
و جرت مراسيم التوقيع على هذا العقد, بحضور الأمين العام للفاف نذير بوزناد و كذا السيدة رفيقة قيلاتي عضوة المكتب الفدرالي و رئيسة لجنة كرة القدم النسوية على مستوى الهيئة الفدرالية.
و خلصت بيان الفاف الى التوضيح أن: "عقد الشراكة و التعاون هذا بمثابة التزام بين الاتحادية الجزائرية ونظيرتها النرويجية من أجل ترقية كرة القدم على جميع المستويات, مع تسليط الضوء على الأهمية المعطاة لتطوير كرة القدم النسوية".