كرة القدم (الجزائر): الإتحادية الجزائرية (فاف) توقع عقد تعاون وشراكة مع نظيرتها النرويجية

الجزائر- أبرمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عقد تعاون و شراكة مع نظيرتها النرويجية، تتمحور بنوده حول تطوير كرة القدم النسوية والتكوين المتخصص، حسب ما أفاد به بيان الهيئة الفدرالية يوم الخميس.

و أوضح بيان الاتحادية أن "عقد التعاون هذا, قد وقع من طرف رئيس الاتحادية وليد صادي والمستشار الخاص لرئيس الاتحادية النرويجية لكرة القدم هانز أندرياس فينستاد بمعية هيبات هاشم مسؤول التعاون و الشراكة على المستوى الدولي".

و جرت مراسيم التوقيع على هذا العقد, بحضور الأمين العام للفاف نذير بوزناد و كذا السيدة رفيقة قيلاتي عضوة المكتب الفدرالي و رئيسة لجنة كرة القدم النسوية على مستوى الهيئة الفدرالية.