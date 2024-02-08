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كأس إفريقيا للأمم: كوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 10:36     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم: كوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي

تونس- فاز المنتخب الإيفواري لكرة القدم على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لصفر مساء يوم الأربعاء بملعب الحسن وأتارا بأبيدجان في الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا "الكوت ديفوار 2023".

و سجل سيباستيان هالر الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 65.

و سيتبارى المنتخب الايفواري في الدور النهائي، يوم الاحد المقبل، مع نظيره النيجيري، الذي تأهل الى المباراة الختامية عقب فوزه، في وقت سابق من اليوم، على نظيره الجنوب افريقي بالركلات الترجيحية (4-2) بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

و تجدر الاشارة الى ان المنتخب النيجيري يضم في سجله ثلاثة القاب قارية سنوات 1980 و 1994 و 2013 كما انه حل في مركز الوصيف في اربع مناسبات سنوات 1984 و 1988 و 1990 و 2000.

و توج المنتخب الايفواري، من جهته، بالبطولة القارية، في مناسبتين(1992 و 2015) وحل في المركز الثاني في دورتي 2006 و 2012.

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 11:38
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كأس إفريقيا للأمم: كوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 10:36     الفئـة : رياضــة   شارك

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