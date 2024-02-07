مشاركة 56 متنافسا في فعاليات البطولة الجهوية للجيدو والكاراتي ما بين مصالح الشرطة 

وأشار نائب مفتش شرطة الجنوب الشرقي مراقب الشرطة عبد القادر ميصابيس في كلمته الافتتاحية إلى أن ''الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية هو الرفع من القدرات الفكرية والبدنية للفرد العامل في سلك الأمن الوطني مما يجعله قادرا على أداء مهامه الأمنية في أحسن الظروف".

وأردف قائلا : "أن الرياضة القتالية تحظى بمكانة خاصة في المنظومة التكوينية للأمن الوطني لما لها من أهمية في العمل الميداني سيما ما تعلق بمواجهة النشاط الإجرامي بشتى أشكاله، وهو يفسر إدراجها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ضمن برنامج البطولات الوطنية".

مراسم افتتاح البطولة الجهوية لرياضتي الجيدو والكاراتي دو ما بين مصالح الشرطة لناحية الجنوب الشرقي للوطن والتي يشرف على تنظيمها على مدار يومين مكتب الرياضة للمصلحة الولائية للصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بأمن ولاية ورقلة, سجلت حضور والي الولاية مصطفى أغامير ورؤساء المصالح الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي وعدد من ممثلي الهيئات الأمنية الأخرى والقضائية وممثلين عن قطاع الشباب والرياضة بولاية ورقلة.

ومن خلال هذه البطولة الجهوية، حسب المنظمين، يتأهل المتنافسون الأوائل في كل وزن في اختصاصي كاتا وكيميتي فردي وحسب الفرق ذكور وإناث إلى البطولة الوطنية لرياضة الجيدو والكاراتي دو مابين مصالح الشرطة والتي ستنظم في وقت لاحق من هذه السنة.