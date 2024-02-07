العاب القوى/ذوو الهمم: الجزائر تتوج ب 8 ميداليات منها خمس ذهبيات في الجائزة الكبرى للشارقة

الجزائر - أنهى المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم، مشاركته في فعاليات الطبعة ال12 من منافسة الجائزة الكبرى الدولية لمدينة الشارقة، بحصاد تضمن 8 ميداليات منها خمس (5) ذهبيات في نتيجة وصفها المختصون ب"المقبولة" و المبشرة بالخير في سنة محورية بالنسبة للنخبة الوطنية التي تعكف على التحضير للبطولة العالمية المنتظرة بكوبي (اليابان) في شهر مايو المقبل والمؤهلة للألعاب البرالمبية-باريس (2024).

وتوجت الرامية جلال صافية بالميدالية الذهبية في رمي الجلة، فئة مختلط (F56/57)، بمجموع 973 نقطة، بعد تحقيقها لرمية بقياس 65ر10 متر، متقدمة على التشيكية ابوفا ميروسلاف بـ 785 نقطة وبرمية بقياس (06ر7 متر) ثم الالمانية ويلينغ مارتينيا بمجموع 691 نقطة وبرمية بطول 58ر3 متر .

من جهتها، تألقت اسمهان بوجعدار بتحقيقها لذهبية رمي الجلة لفئة مختلط (F32/33)، بعد جمعها لمجموع 973 نقطة، من رمية بطول 89ر6 متر، في مسابقة عادت فضيتها لمواطنتها قاسمي مونية التي رمت على بعد 59ر5 متر وما (مجموع 696 نقطة)، متبوعة في المركز الثالث بالقطرية سارة مسعود بمجموع 673 نقطة، ورمية (36ر5 متر).

وكانت ميدالية المعدن النفيس الثالثة للجزائر من نصيب العداء الشاب مختار ديدان في سباق ال100 متر فئة (T35-36)، بعد قطعه للسباق في زمن قدره 12ثا و64 ج، حصل خلاله على مجموع 797 نقطة، متقدما على العداء العماني الهراسي طه في المركز الثاني بـ12ثا و79ج (مجموع 750 نقطة) والعراقي الزايدي ادريس بـ13ثا و24ج (709 نقطة).

كما أضاف الرامي وليد فرحان ميدالية ذهبية رابعة للجزائر في مسابقة رمي الجلة (F32)، برمية بطول 19ر10 متر، متقدما على العماني المشياخي محمد (89ر8 متر) والعماني القاسمي محمد (36ر7 متر).

وكانت الذهبية الاخيرة في حصاد الجزائر من انجاز احمد مهيداب (F32) في مسابقة رمي الصولجان، فئة مختلط (F32/51)، بمجموع 1054 نقطة بعد تحقيقه لرمية بطول 34ر40 متر، متقدما على التشيكي آونج ميشال (779 نقطة)، برمية بطول 75ر26 متر، و العماني القاسمي محمد بمجموع 682 نقطة و برمية بطول 37ر28 متر.

وتزين حصاد الجزائر في الطبعة ال12 من تجمع الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم بميداليتين فضيتين. الاولى كانت من نصيب كمال كرجمان في رمي الجلة (F33) برمية بطول (18ر10متر)، متأخرا على السعودي النخلي هاني (51ر10 متر)، وأمام رياضي نادي الثقة الاماراتي ب( 36ر7 متر)، والثانية للرياضية بن علو بختة (F13) فيرمي الرمح للفئات المدمجة (F13/37/46/64).

ونجحت بن علو في جمع 483 نقطة، من رمية بطول 83ر26 متر، متقدمة على الامارتية (F37) بمجموع 70 نقطة وبرمية بطول (20ر10متر)، وخلف المتوج بالذهبية الالمانية بيترسان ليز (F46) بمجموع 77 نقطة برمية بطول ( 12ر34 متر).

وتجدر الإشارة في الاخير ان الجزائر شاركت في هذا الموعد الدولي الذي اسدل عليه الستار امس الثلاثاء بتسع عدائيين في منافسة عرفت مشاركة عدد كبير من الدول العربية والاجنبية.

وفي الجدول النهائي للميداليات للملتقى، احتلت الجزائر المركز السابع في الترتيب الذي عادت فيه المركز الثلاثة الاولى على التوالي لكل من العراق ب مجموع 32 ميدالية منها 14 ذهبية، و تايلاندا (13 ميدالية منها 6 ذهبيات) و موريس ب11 ميدالية منها 6 ذهبيات .

ومعلوم، ان البعثة الرياضية الجزائرية كانت قد تنقلت الى الامارات بدفعة اولى مشكلة من 25 رياضيا،على ان يلتحق بهم اليوم الاربعاء ثمانية عناصر اخرى، باعتبار ان العناصر المعنية بالتحضير للمواعيد التنافسية الهامة المقبلة ستواصل تحضيراتها بالإمارات لغاية 26 فبراير تخللها المشاركة في الجائزة الكبرى الاولى لمدينة خورفكان المقرر يومي 8و9 فبراير والجائزة الكبرة التقليدية لمدينة فازع المقرر من 8 الى 15 من نفس الشهر.