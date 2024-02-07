الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب بلوزداد من أجل تقليص الفارق عن الرائد ولقاء محلي واعد بالعاصمة

الجزائر- يستقبل وصيف الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم, شباب بلوزداد ضيفه اتحاد سوف, بنية تقليص الفارق مؤقتا عن الرائد مولودية الجزائر, بينما يضرب الناديان العاصميان, اتحاد الجزائر و نادي بارادو موعدا في مباراة محلية واعدة, بمناسبة اجراء الجولة الـ16 للمنافسة المبرمجة يومي الجمعة و السبت.

بعد تأجيل مباراة نجم بن عكنون و مولودية الجزائر إلى موعد لاحق, ستكون لشباب بلوزداد (2 - 28 ن) فرصة سانحة لتقليص الفارق إلى خمس نقاط عن "العميد" المتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب بمجموع 36 نقطة.

الشباب الذي سجل هزيمة غير متوقعة خارج قواعده أمام مولودية البيض (1-2), ليس له أي مجال للخطأ أمام متذيل الترتيب, اتحاد سوف الذي يحتل المركز الأخير بمجموع 4 نقاط.

غير أن قمة مقدمة الترتيب, فستكون تلك التي تجمع بين اتحاد الجزائر و نادي بارادو اللذين يتقاسمان المركز الثالث بـ26 نقطة. ويبقى هذا "الداربي" المحلي مفتوحا على كل الاحتمالات حسب الملاحظين.

نادي بارادو الذي لم ينهزم منذ سبع مباريات في كل المنافسات, سيسعى لتأكيد صلابته أمام منافس هو الآخر ظهر قويا حيث لم ينهزم سوى في مباراة واحدة من أصل 14.

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بدوره, يسعى شباب قسنطينة (5 - 24 ن) إلى تسجيل الفوز الثالث له تواليا لدى استضافته لمولودية البيض (10 - 21 ن) وذلك بغية الصعود في سلم الترتيب العام ولما لا على المنصة الشرفية.

وقد حقق فريق "السنافر'' انتصارين متعاقبين خارج الديار, كان الأول في البطولة أمام اتحاد الجزائر (2-1), و الثاني في منافسة كأس الجزائر على حساب نجم مقرة (2-0).

وسيكون الشباب مرشحا للفوز أمام مولودية البيض التي تأمل في تأكيد إنجازها المسجل أمام بلوزداد و بالتالي الالتحاق بالشطر الأول من الترتيب العام رغم انسحاب المدرب عبد الحق بلعيد الذي رمى بالمنشفة هذا الأسبوع.

أما وفاق سطيف (صاحب ثالث أحسن فريق على ميدانه ب17 نقطة من أصل 24, والذي يتقاسم المركز الخامس مع شباب قسنطينة والمتأهل للدور السادس عشر لكأس الجزائر على حساب نادي تازوغارت (2-1), فسيلعب بميدانه أمام اتحاد خنشلة (7 - 23 ن) في مباراة محلية للشرق الجزائري.

مولودية وهران أمام حتمية التدارك

بدوره, يأمل فريق شبيبة القبائل (م8 - 22 ن) تحت إشراف مدربها الجديد عز الدين آيت جودي خوض الشطر الثاني من البطولة بأفضل طريقة, لدى استقبالها لنجم مقرة (م12 - 17 ن) والذي يمر بفترة فراغ.

و يستفيد "الكناري'' من أفضلية التكهنات أمام منافس جريح لم يتذوق طعم الفوز منذ خمس مباريات, كانت آخرها أمام شباب قسنطينة (0-2).

من جهته, فريق اتحاد بسكرة (م10 - 21 ن) وصاحب انتصارين متتاليين في كل المنافسات, بملعبه بالعالية, يرفع التحدي أمام شبيبة الساورة (م8 - 22 ن) في حوار يبدو متكافئا لأول وهلة.

لكن الإحصائيات المتوفرة, لا تبدو في صالح أبناء الساورة, كون رفاق سعيد عبد الجليل لا يحسنون التفاوض خارج قواعدهم, حيث لم يحصدوا سوى خمس نقاط من أصل 21 ممكنة.

وفي الأخير, لن يكون أمام فريق مولودية وهران (م15 - 9 ن) و المهدد الأول للنزول للقسم الأسفل, سوى حصد كامل الزاد بملعب أحمد زبانة أمام جمعية الشلف (م13 - 16 ن), حيث سيكون الفوز أكثر من ضروري "للحمراوة" في مهمته الشاقة من أجل إنقاذ نفسه من السقوط. بالمقابل, يخوض "الشلفاوة'' اللقاء بحصيلة سلبية تتمثل في حصولهم على ثلاث نقاط يتيمة خلال المباريات السبعة الأخيرة للبطولة.

برنامج المباريات

الجمعة 9 فبراير 2024:

مولودية وهران - جمعية الشلف (45ر15)

وفاق سطيف - اتحد خنشلة (45ر16)

شباب بلوزداد - اتحاد سوف (00ر18)

السبت 10 فبراير (00ر16):

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

شبيبة القبائل - نجم مقرة

اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة

شباب قسنطينة - مولودية البيض

نجم بن عكنون - مولودية الجزائر (أجل إلى موعد لاحق)

الترتيب ن ل

مولودية الجزائر 36 15 شباب بلوزداد 28 15 اتحاد الجزائر 26 15

-- نادي بارادو 26 15

وفاق سطيف 24 15

-- شباب قسنطينة 24 15

اتحاد خنشلة 23 15 شبيبة الساورة 22 15

-- شبيبة القبائل 22 15

اتحاد بسكرة 21 15

-- مولودية البيض 21 15