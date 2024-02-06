الفريق الوطني (خلافة بلماضي): اللجنة المختصة تجتمع يوم الخميس لاختيار قائمة المترشحين

الجزائر - ستجتمع اللجنة المختصة المكلفة بدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول، اجتماعها الأول يوم الخميس بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بدالي براهيم لاختيار قائمة المترشحين، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الهيئة الفيدرالية في بيان لها على موقعها الرسمي.

وكان رئيس الفاف، وليد صادي قد أشرف يوم أمس الاثنين على تنصيب اللجنة المختصة التي يرأسها المدير الفني الوطني عامر منسول والمتكونة من ستة أعضاء. ويتعلق الأمر بمحمد معوش (عضو المنتخب المجيد لجبهة التحرير الوطني)، رابح سعدان (المستشار الرئيسي و ناخب وطني سابق مشارك في مونديال)، كريم قاصد (مستشار الكاف وأستاذ جامعي)وأمين غيموز (مستشار الكاف وأستاذ جامعي)، فؤاد شيحة (مستشار الكونفدرالية الافريقية ومدير التكوين للاتحادية) وبوعلام لعروم (مستشار الكونفدرالية الافريقية وأستاذ في الجامعة).

خلال نهائيات كأس إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) والمتواصلة بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، أخفق المنتخب الوطني في مشاركته حيث خرج من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد دورة 2021 (المؤجلة إلى 2022) بالكاميرون.

وقد تعادل زملاء القائد رياض محرز تواليا أمام أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، ثم انهزموا بصورة مفاجئة في المباراة الحاسمة أمام موريتانيا (0-1).

وتحت إشراف جمال بلماضي، كان المنتخب الوطني قد فشل أيضا في التأهل لكأس العالم الأخيرة-2022 بقطر.

بالمقابل، كانت بداية مسيرة بلماضي مع المنتخب ناجحة بكل المقاييس، حيث قاده للتتويج بكأس إفريقيا-2019 بمصر، قبل أقل من سنة على توليه مهامه على العارضة الفنية في أغسطس 2018 خلفا للمدرب الوطني السابق رابح ماجر.