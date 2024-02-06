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سباق السيارات والدراجات النارية (رالي ليبيا الدولي): 13 متسابقا جزائريا حاضرا في موعد ليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 13:49     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يشارك 13 متسابقا جزائريا في الطبعة الاولى لرالي ليبيا الدولي للسيارات والدراجات النارية, المزمع تنظيمه من 20 الى 27 فبراير في اربع مراحل, على مسافة اجمالية  تقدر بما يقارب 850 كلم, حسبما علمت واج من المنظمين.

وتكون الجزائر ممثلة في رالي ليبيا بسائقي الدراجات النارية : عبد القادر مباركي (نادي العقبان-سعيدة), سيف الدين دربال (غوت-الاغواط), حماني الصادق (غوت- الاغواط), علي حماني (رسينغ تيم الاغواط), الحاج محمد زقرير (غوت-الاغواط), علاء الدين بن غريفة (نادي العلمة-سطيف) وابراهيم ايمن بن حدة (نجم بن عكنون- الجزائر العاصمة).

وتشارك المجموعة المتكونة من لطفي بن منصور وملاحه حسين بن منصور, ابراهيم بن منصور وملاحه علي بوخيرة, احمد بن مير والملاح عبد القادر بن منصور من نادي "طاسيلي رالي تيم", على متن سيارات رباعية الدفع (تويوتا كرويزر).

ويشهد رالي ليبيا الدولي, مشاركة حوالي 70 متسابقا, على متن 10 سيارات (سائق وملاح) من فئة "ت2" و30 دراجة نارية (KTM) وأربعة عربات (سائق وملاح) من فئة SSV وست دراجات رباعية من فئة "كواد", بالإضافة الى المنظمين وممثلي الشريك الفني, فريق ماغاديت لتنظيم الراليات.

ونبهت اللجنة المنظمة الى ان آخر اجل للتسجيل في المنافسة, هو اليوم الثلاثاء (00ر10سا), مشيرة  الى انه "سيتم نشر جميع معلومات المتنافسين وتصنيفهم واعتماد نتائجهم دوليا", كما هو معمول به في مثل هذه الراليات.

ويعتبر سباق ليبيا أو ما يطلق عليه محليا بسباق " اختراق الضواحي" الثاني بعد رالي داكار الدولي, وهو "مصنف عالميا وينظم وفق المعايير الدولية سواء من الناحية التقنية أو في مجال التحكيم وشروط القبول", كما اكده المنظمون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 14:10
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سباق السيارات والدراجات النارية (رالي ليبيا الدولي): 13 متسابقا جزائريا حاضرا في موعد ليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 13:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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