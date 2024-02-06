كرة الطاولة- بطولة شمال افريقيا: أربعة لاعبين يقتطعون تذاكر مؤهلة الى بطولة افريقيا-2024

وضمن كل من سامي خروف, امين جلولي ميلان, محي الدين بلة وميليسا ناصري, تأهلهم الى بطولة افريقيا-2024 لكرة الطاولة, حسبما افادته الهيئة الفدرالية.
وتشارك الجزائر ب10 لاعبين (أكابر- فردي وحسب الفرق) في بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة بتونس, بهدف اقتطاع اكبر عدد ممكن من التذاكر المؤهلة الى موعد اثيوبيا, حيث ان الثمانية الاوائل يضمنون مشاركتهم فيها.
وسبق للمدير الفني الوطني للهيئة الفدرالية, شريف درقاوي أن صرح لواج, قائلا: "النخبة الوطنية (5 رجال و5 سيدات ) تسعى ايضا الى تحسين الترتيب الافريقي ايضا في الفردي مشيرا الى ان اللاعب مهدي بولوسة الذي يعد من بين ال80 الاوائل في العالم, متأهل مباشرة الى الموعد القاري".
اما في مسابقة حسب الفرق, فالجزائر, متأهلة مباشرة الى بطولة افريقيا باعتبارها تحوز على ترتيب لابأس به في اخر بطولة افريقية وكذلك في الترتيب العالمي حسب الفرق, لدى الرجال والسيدات.
وتشارك في موعد تونس خمس دول من شمال افريقيا وهي الجزائر, تونس, المغرب, ليبيا , مصر .