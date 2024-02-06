الرابطة الثانية: جمعية الخروب-شباب باتنة غدا الاربعاء بسطيف دون جمهور

الجزائر- تجرى مباراة جمعية الخروب-شباب باتنة يوم غد الاربعاء ابتداء من (00ر14) بملعب 8 ماي 45 بسطيف بدون جمهور, في إطار تسوية رزنامة الجولة 11 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم (مجموعة وسط-شرق).

و كانت هذه المباراة مقررة بتاريخ 12 يناير الفارط, إلا أنها لم تجر بسبب الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم بملعب الخروب.

و كانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة قد أقرت بخسارة الفريقين, إلا أن اللجنة الفيدرالية رفضت القرار, وأقرت بإعادة برمجة اللقاء دون جمهور وعلى ميدان محايد.

يذكر أن شباب باتنة يحتل حاليا المركز الثالث بـ28 نقطة, فيما تتواجد جمعية الخروب في الصف التاسع بـ17 نقطة, عقب إجراء الجولة الـ15 والاخيرة لمرحلة الذهاب للرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق).

تسوية الجولة 11 / الاربعاء 7 فبراير (00ر14) :

ملعب 8 ماي بسطيف : جمعية الخروب - شباب باتنة (دون جمهور)

الترتيب نقاط لعب

أولمبي آقبو 38 15 مولودية باتنة 31 15 شباب باتنة 28 14 شباب برج منايل 27 15 مولودية قسنطينة 22 15 نجم التلاغمة 21 15 اتحاد خميس الخشنة 20 15 هلال شلغوم العيد 19

15

جمعية الخروب 17 14

--. اتحاد ورقلة 17 15

--. أولمبي المقرن 17 15

اتحاد الحراش 14 15

--. جمعية عين مليلة 14 15

وفاق سور الغزلان 13 15

--. اتحاد عنابة 13 15