قطاع الشباب والرياضة: حماد يؤكد على الدور المهم لإذاعات الشباب الإلكترونية بمؤسسات القطاع

و أوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق بث إذاعة الشباب بمركز الترفيه العلمي، قطراني الطاهر، بعاصمة الولاية التي تبث عن طريق الإنترنت، في إطار زيارة عمل للولاية تدوم يومين أن هذه الإذاعة "ستصبح منبرا لتبادل الآراء و الخبرات بين الشباب و خاصة أبناء ولاية أم البواقي".
كما لفت الوزير بخصوص هذه الإذاعة الإلكترونية التي تنقل مختلف النشاطات الشبانية و الرياضية التي تجرى عبر مختلف مؤسسات و هياكل القطاع محليا، إلى "ضرورة دعم إطارات و مسؤولي قطاع الشباب و الرياضة لمثل هذه المرافق حتى تصبح منبرا للشباب".
و قد تفقد السيد حماد في مستهل زيارته لولاية أم البواقي الملعب متعدد الرياضات بغو عبد الحميد بعاصمة الولاية حيث قدمت له شروح حول الدراسة الخاصة بمشروع إعادة تأهيله و التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 20 مليون دج، كما شاهد عرضا بتقنية ثلاثية الأبعاد للمشروع في صورته النهائية.
كما زار الوزير الثانوية الرياضية "سحال إبراهيم" بعاصمة الولاية و عاين المسبح نصف الأولمبي وقاعة الرياضة المتخصصة بهذه المنشأة، حيث تطرق إلى ضرورة تكثيف النشاطات الرياضية بها.
و يواصل وزير الشباب و الرياضة يوم غد الثلاثاء زيارته لولاية أم البواقي بمعاينة مرافق و مشاريع عبر عدة بلديات، على غرار أشغال مشروع مركز تجمع الفرق الرياضية ببلدية الزرق و عملية تزويد المسبح نصف الأولمبي ببلدية عين البيضاء بالعتاد البيداغوجي و الرياضي.