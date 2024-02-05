كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

يذكر ان مباراتين من الدور ال 32 لم تلعبا بعد و يتعلق الامر بمولودية البيض (ر1) - شباب المشرية (ر2) المقررة في 19 فبراير 2024 و شبيبة القبائل و شباب بلوزداد المؤجلة الي موعد لاحق.
للإشارة فان حامل الكاس اولمبي الشلف تأهل الي الدور السادس عشر على حساب امل بريكة بنتيجة 2-1
و فيما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:
الجمعة 23 فبراير 2024 (00ر15)
نصر حسين داي (ر2) - مولودية قسنطينة (ر2)
جمعية الشلف ( حامل الكأس ر1)- اتحاد بسكرة (ر1)
نادي حيدرة (ما بين الجهات) - شباب جيجل (ما بين الجهات)
اتحاد خنشلة (ر1) - غالي معسكر (ر2)
شباب باتنة (ر2) - اتحاد عنابة (ر2)
شباب الزاوية (ما بين الجهات) - مولودية الجزائر (ر1)
وفاق سطيف (ر1) - شباب قسنطينة (ر1) 45ر16
السبت 24 فبراير 2024 (30ر14)
نادي بارادو (1) - مولودية وهران (ر1)
وداد تلمسان (ما بين الجهات) - شبيبة الساورة (ر1)
مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) - ترجي مستغانم (ر2)
شبيبة عزازقة (ما بين الجهات) - شباب بن باديس (ما بين الجهات)
اتحاد الشاوية (ما بين الجهات) - ر . بوقاعة (ما بين الجهات)
أولمبي أ
قبو (ر 2) - ضد مولودية البيض (ر1) أو شباب المشرية (ر2)
نجم بن عكنون (ر1) - جمعية وهران (ر2) 00ر 15
لم يحدد تاريخ اقامتهم
اتحاد الجزائر (ر1) - مستقبل الرويسات (ما بين الجهات)
ش. القبائل (ر1) أو ش.بلوزداد (ر1) ضد جمعية الخروب (ر2) .