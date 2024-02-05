Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 19:46     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

الجزائر - حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم  يومي 23 و 24 فبراير الجاري لا جراء مباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر لكرة القدم (موسم 2023-2024).

يذكر ان مباراتين من الدور ال 32 لم تلعبا بعد و يتعلق الامر بمولودية البيض (ر1) - شباب المشرية (ر2) المقررة في 19 فبراير 2024 و شبيبة القبائل و شباب بلوزداد المؤجلة الي موعد لاحق.

للإشارة فان حامل الكاس اولمبي الشلف تأهل الي الدور السادس عشر على حساب امل بريكة بنتيجة 2-1

 

      و فيما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:

 

      الجمعة 23 فبراير 2024  (00ر15)

 نصر حسين داي (ر2) - مولودية قسنطينة (ر2)

 جمعية الشلف ( حامل الكأس ر1)- اتحاد بسكرة  (ر1)

نادي حيدرة (ما بين الجهات) - شباب جيجل (ما بين الجهات)

 اتحاد خنشلة (ر1) - غالي معسكر (ر2)

شباب باتنة (ر2) - اتحاد عنابة (ر2)

شباب الزاوية (ما بين الجهات) - مولودية الجزائر (ر1)

وفاق سطيف (ر1)  - شباب قسنطينة (ر1)    45ر16

 

      السبت 24 فبراير 2024  (30ر14)

 

 نادي بارادو (1) - مولودية وهران (ر1)

وداد تلمسان (ما بين الجهات) - شبيبة الساورة (ر1)

مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) - ترجي مستغانم (ر2)

شبيبة عزازقة (ما بين الجهات)  - شباب بن باديس (ما بين الجهات)

اتحاد الشاوية  (ما بين الجهات) - ر . بوقاعة (ما بين الجهات)

أولمبي أ

قبو (ر 2) - ضد مولودية البيض (ر1) أو شباب المشرية (ر2)

 نجم بن عكنون (ر1) - جمعية وهران (ر2)    00ر 15

 

      لم يحدد تاريخ اقامتهم

اتحاد الجزائر (ر1) -  مستقبل الرويسات (ما بين الجهات)

ش. القبائل (ر1)  أو ش.بلوزداد (ر1) ضد جمعية الخروب (ر2) .

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 19:46     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.05

الوزير الأول يلتقي ببرازافيل برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

24.02.05

الوزير الأول نذير العرباوي يلتقي ببرازافيل برئيس جمهورية الكونغو

24.02.05

اختتام أشغال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل

24.02.05

السيد شرفة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

24.02.05

كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

24.02.05

لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا: الإشادة بالتقدم السياسي الكبير المفضي إلى انتخابات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.01

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عطاف يحل بالعاصمة التونسية

24.02.02

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي