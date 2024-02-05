كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

الجزائر - حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يومي 23 و 24 فبراير الجاري لا جراء مباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر لكرة القدم (موسم 2023-2024).

يذكر ان مباراتين من الدور ال 32 لم تلعبا بعد و يتعلق الامر بمولودية البيض (ر1) - شباب المشرية (ر2) المقررة في 19 فبراير 2024 و شبيبة القبائل و شباب بلوزداد المؤجلة الي موعد لاحق.

للإشارة فان حامل الكاس اولمبي الشلف تأهل الي الدور السادس عشر على حساب امل بريكة بنتيجة 2-1

و فيما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر:

الجمعة 23 فبراير 2024 (00ر15)

نصر حسين داي (ر2) - مولودية قسنطينة (ر2)

جمعية الشلف ( حامل الكأس ر1)- اتحاد بسكرة (ر1)

نادي حيدرة (ما بين الجهات) - شباب جيجل (ما بين الجهات)

اتحاد خنشلة (ر1) - غالي معسكر (ر2)

شباب باتنة (ر2) - اتحاد عنابة (ر2)

شباب الزاوية (ما بين الجهات) - مولودية الجزائر (ر1)

وفاق سطيف (ر1) - شباب قسنطينة (ر1) 45ر16

السبت 24 فبراير 2024 (30ر14)

نادي بارادو (1) - مولودية وهران (ر1)

وداد تلمسان (ما بين الجهات) - شبيبة الساورة (ر1)

مثالية تيغنيف (ما بين الجهات) - ترجي مستغانم (ر2)

شبيبة عزازقة (ما بين الجهات) - شباب بن باديس (ما بين الجهات)

اتحاد الشاوية (ما بين الجهات) - ر . بوقاعة (ما بين الجهات)

أولمبي أ

قبو (ر 2) - ضد مولودية البيض (ر1) أو شباب المشرية (ر2)

نجم بن عكنون (ر1) - جمعية وهران (ر2) 00ر 15

لم يحدد تاريخ اقامتهم

اتحاد الجزائر (ر1) - مستقبل الرويسات (ما بين الجهات)

ش. القبائل (ر1) أو ش.بلوزداد (ر1) ضد جمعية الخروب (ر2) .