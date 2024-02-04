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الفريق الوطني: تنصيب لجنة مختصة يوم الاثنين لدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 19:20     الفئـة : رياضــة
الفريق الوطني: تنصيب لجنة مختصة يوم الاثنين لدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول

الجزائر - سيشرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، يوم غد الاثنين على تنصيب لجنة مختصة تتكفل بدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول، حسبما أعلنت عنه اليوم الأحد، الهيئة الفيدرالية في بيان لها على موقعها الرسمي.

وأضاف البيان أن " اللجنة ستقوم بتسليم خلاصتها في أجل لا يتعدى عشرة أيام".

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أوضحت في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، بأن مشروعها يرمي "نحو هدف جديد مع مدرب جديد وطاقم فني جديد" سيتم تعيينهم عن قريب على رأس المنتخب الوطني، خلفا للناخب السابق جمال بلماضي وطاقمه الفني.

خلال نهائيات كأس إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) الجارية حاليا في كوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، أخفق المنتخب الوطني في مشاركته حيث خرج من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد دورة 2021 (المؤجلة إلى 2022) بالكاميرون.

وبعد تعادلين متتاليين أمام أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، انهزم رفاق رياض محرز بصورة مفاجئة في المباراة الحاسمة أمام موريتانيا (0-1).

وتحت إشراف جمال بلماضي، كان المنتخب الوطني قد فشل أيضا في التأهل لكأس العالم الأخيرة -2022 بقطر.

بالمقابل، كانت بداية مسيرة بلماضي مع المنتخب ناجحة، حيث قاده للتتويج بكأس إفريقيا-2019 بمصر، قبل أقل من سنة على توليه مهامه على العارضة الفنية في أغسطس 2018 خلفا للمدرب الوطني السابق رابح ماجر.

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الفريق الوطني: تنصيب لجنة مختصة يوم الاثنين لدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 19:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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