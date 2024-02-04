كأس الجزائر 2023-2024 /الدور الـ32: تأهل شباب قسنطينة واتحاد الجزائر للدور المقبل 

هذا وقد جرت مباريات الدور الثاني والشلاثين يومي الجمعة والسبت، في انتظار تتمت نفس الدور بالمقابلتين المتبقيتين بين مولودية البيض (الرابطة الأولى) وشباب المشرية (الرابطة الثانية) وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد (من الرابطة الأولى).
وفيما يلي النتائج الفنية:
- الجمعة 2 فبراير:
شبيبة عزازقة - اتحاد تبسة 5-0
جمعية الخروب - شباب الحناية 5-0
شباب بن باديس - جيل سيدي سالم 2-1
نجم تلاغمة - مولودية الجزائر 0-2
شبيبة جيجل - مولودية ولاد يعيش 2-0
الاتحاد الرياضي لورقلة - نادي بارادو 0-1
أمل بلدية بريكة - جمعية أولمبي الشلف 1-2
اتحاد الشاوية - شبيبة تيارت 3-1
غالي معسكر - مشعل حاسي مسعود 2-1
نصر حسين داي - وداد مستغانم 1-1 (تأهل نصر حسين داي بضربات الترجيح)
اتحاد بني تامو - أولمبي آقبو 0-1
جمعية وهران - اتحاد خميس الخشنة 2-0
اتحاد مدينة عنابة - الملعب السطايفي 3-2
نجم تازوقاعت - وفاق سطيف 1-2
اتحاد سوف - نجم بن عكنون 1-3
رائد شباب بوقاعة - نصر الفجوج 2-0
=السبت 3 فبراير:
مولودية قسنطينة - اتحاد بوهني 4-1
اتحاد خنشلة - وداد بوفاريك 4-0
وداد تلمسان - اتحاد البليدة 1-0
مستقبل الرويسات - شباب قير العبادلة (1-0 بعد الوقت الاضافي)
مديوني وهران - ترجي مستغانم 0-3
شباب باتنة - نجم بوعقال 2-0
شباب بوقطب - شبيبة الساورة 0-2
وفاق سور الغزلان - نادي حيدرة (0-0 تأهل نادي حيدرة بركلات
الترجيح)
اتحاد بسكرة - جمعية سريع برج غدير 3-0
مثالية تغنيف - شبيبة الأبيار 2-1
شباب الزاوية - شباب أدرار (1-0 بعد الوقت الاضافي)
مولودية وهران - شباب بني ثور 3-0
= الأحد 4 فبراير:
اتحاد بوخضرة - اتحاد الجزائر 2-5
نجم مقرة - شباب قسنطينة 0-2
مباريات مؤجلة:
=الاثنين 19 فبراير:
البيض (ملعب زكريا مجدوب ) : مولودية البيض - شباب المشرية (00ر14سا)
أجلت الى وقت لاحق :
تيزي وزو (ملعب أول نوفمبر1954) : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد.