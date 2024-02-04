ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يتوجه إلى جمهورية الكونغو للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا -

حركة النهضة تثمن المساعي الجزائرية بمجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني -

كأس الجزائر 2023-2024 /الدور الـ32: تأهل شباب قسنطينة واتحاد الجزائر للدور المقبل -

صندوق كاكوبات يطلق خدمتين رقميتين لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة منتسبيه -

تعليم عالي: مسابقات توظيف لشغل 1725 منصب مالي للالتحاق برتب الأساتذة الباحثين بعنوان سنة 2024 -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

ولاية مستغانم تحتضن جائزة المجلس الأعلى للشباب للابتكار يوم 22 فبراير -

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا -

تنظيم ورشات للرسم بالجزائر العاصمة تضامنا مع أطفال غزة -

الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا -

زهرة الصحراء لأسامة بن حسين في منافسة مهرجان الأقصر ال13 للسينما الإفريقية بمصر -

وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب -

كأس إفريقيا للأمم: جنوب إفريقيا تهزم الرأس الأخضر بركلات الترجيح وتتأهل إلى المربع الذهبي -

وزير السياحة يشرف على حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقتي جيل سياحة و فكرة في السياحة -

عرقاب: التحضيرات لإنعقاد قمة منتدى البلدان المصدر للغاز متواصلة بشكل عادي -

مالية: فايد يستعرض مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة -

الحكومة منخرطة ''بشكل كامل'' في إستراتيجية الانتقال الطاقوي آفاق 2035 -

اليوم العالمي للمناطق الرطبة: حملات تشجير و نشاطات توعية على مستوى ولاية الجزائر -

وزير الاتصال يلتقي مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي -