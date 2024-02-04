كأس إفريقيا 2023: هدف مالي في شباك كوت ديفوار الأفضل في ختام مقابلات الدور ربع النهائي

و نشر الحساب الرسمي للكاف على منصة "إكس" فيديو لهدف نيني دورغيليس, وقال بشأنه: "تسديدة صاروخية, صاحب هدف اليوم هو نيني دورغيليس لاعب منتخب مالي".
و حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام ببواكي, ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.
و اقتطعت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا تأشيرة المرور الى الدور نصف النهائي.
و ستلعب مباريات الدور نصف النهائي يوم الاربعاء, بين نيجيريا وجنوب أفريقيا بملعب بواكي (00ر18), ثم كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية (00ر21).