كأس إفريقيا 2023: هدف مالي في شباك كوت ديفوار الأفضل في ختام مقابلات الدور ربع النهائي

القاهرة - إختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" هدف لاعب منتخب مالي، نيني دورغيليس في شباك كوت ديفوار كأفضل هدف في مباريات الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا 2023 (المؤجلة إلى 2024) والمتواصلة فعالياتها بكوت ديفوار.

و نشر الحساب الرسمي للكاف على منصة "إكس" فيديو لهدف نيني دورغيليس, وقال بشأنه: "تسديدة صاروخية, صاحب هدف اليوم هو نيني دورغيليس لاعب منتخب مالي".

و حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام ببواكي, ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.

و اقتطعت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا تأشيرة المرور الى الدور نصف النهائي.

و ستلعب مباريات الدور نصف النهائي يوم الاربعاء, بين نيجيريا وجنوب أفريقيا بملعب بواكي (00ر18), ثم كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية (00ر21).