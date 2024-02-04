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ألعاب القوى/التحدي الوطني السادس للعدو الريفي: سيطرة عدائي ولايتي قسنطينة وميلة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 09:34     الفئـة : رياضــة

قسنطينة - سيطر عداؤو ولايتي قسنطينة و ميلة على سباقات الطبعة السادسة للتحدي الوطني للعدو الريفي الذي أقيم يوم السبت بغابة البعراوية ببلدية الخروب (قسنطينة).

 

النتائج الفنية:

 

صنف مبتدئين:

1ـ  طارق بن معزة (قسنطينة)

2ـ لؤي مشاطي (قسنطينة)

3ـ شعيب علاء الدين (قسنطينة)

 

مبتدئات:

1ـ ريان صايفي (ميلة)

2ـ ريم بوطباخ (قسنطينة)

3ـ خولة بولحليب ( ميلة)

 

أصاغر:

1ـ آدم بوجريو (ميلة)

2ـ محمد سعيد إياد دريوش (قسنطينة)

3ـ محمد سويسي (قسنطينة)

 

صغريات:

1ـ سجود لمقود (قسنطينة)

2ـ مريم بوطباخ (قسنطينة)

3ـ -نور الهدى بشارة (أم البواقي)

 

أشبال:

1ـ أسامة لطرش (قسنطينة)

2ـ  وليد أوديبة (سوق أهراس)

3ـ عبد الرحمان غليب (ميلة)

 

شبلات:

1ـ لجين حوري (قسنطينة)

2ـ -كوثر نشاد (سوق أهراس)

3ـ دعاء بوزرايب (ميلة)

 

أواسط:

1ـ تقي الدين تريزة (تبسة)

2ـ وليد مجيدب (أم البواقي)

3ـ رضا عليط (أولاد جلال)

 

وسطيات:

1ـ آية رميتة (قالمة)

2ـ جمانة بودودة (قالمة)

3ـ هند سعدي (قالمة).

 

أكابر:

1ـ -نذير قواسمية (باتنة)

2ـ عصام زغدان (الجزائر العاصمة)

3ـ رابح عبود (الجزائر العاصمة)

 

كبريات:

1ـ سعدية بوعجايب (الجزائر العاصمة)

2ـ أشواق تركي (الجزائر العاصمة)

3ـ رحاب زهري (عنابة).

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 10:19
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ألعاب القوى/التحدي الوطني السادس للعدو الريفي: سيطرة عدائي ولايتي قسنطينة وميلة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 09:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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