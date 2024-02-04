ألعاب القوى/التحدي الوطني السادس للعدو الريفي: سيطرة عدائي ولايتي قسنطينة وميلة

النتائج الفنية:
صنف مبتدئين:
1ـ طارق بن معزة (قسنطينة)
2ـ لؤي مشاطي (قسنطينة)
3ـ شعيب علاء الدين (قسنطينة)
مبتدئات:
1ـ ريان صايفي (ميلة)
2ـ ريم بوطباخ (قسنطينة)
3ـ خولة بولحليب ( ميلة)
أصاغر:
1ـ آدم بوجريو (ميلة)
2ـ محمد سعيد إياد دريوش (قسنطينة)
3ـ محمد سويسي (قسنطينة)
صغريات:
1ـ سجود لمقود (قسنطينة)
2ـ مريم بوطباخ (قسنطينة)
3ـ -نور الهدى بشارة (أم البواقي)
أشبال:
1ـ أسامة لطرش (قسنطينة)
2ـ وليد أوديبة (سوق أهراس)
3ـ عبد الرحمان غليب (ميلة)
شبلات:
1ـ لجين حوري (قسنطينة)
2ـ -كوثر نشاد (سوق أهراس)
3ـ دعاء بوزرايب (ميلة)
أواسط:
1ـ تقي الدين تريزة (تبسة)
2ـ وليد مجيدب (أم البواقي)
3ـ رضا عليط (أولاد جلال)
وسطيات:
1ـ آية رميتة (قالمة)
2ـ جمانة بودودة (قالمة)
3ـ هند سعدي (قالمة).
أكابر:
1ـ -نذير قواسمية (باتنة)
2ـ عصام زغدان (الجزائر العاصمة)
3ـ رابح عبود (الجزائر العاصمة)
كبريات:
1ـ سعدية بوعجايب (الجزائر العاصمة)
2ـ أشواق تركي (الجزائر العاصمة)
3ـ رحاب زهري (عنابة).