كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم: كوت ديفوار تفوز على مالي (2-1) وتتأهل إلى الدور نصف النهائي

و بادر المنتخب المالي بالتسجيل في الدقيقة 71 عن طريق دورجيلس نيني، قبل أن يعود المنتخب الايفواري في النتيجة باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق سيمون ادينغرا.
و خلال الوقت الاضافي، تمكن المنتخب الايفواري من خطف هدف التأهل في الدقيقة 120+2 عن طريق اللاعب عمر دياكيتي.
و كان المنتخب الايفواري قد انهى المبارة ب 9 لاعبين بعد اقصاء أوديلون كوسونو في الدقيقة 44 وعمر دياكتي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 120+4.
و تجدر الاشارة الى أن المباراة شهدت تضييع لاعب المنتخب المالي أداما تراوري لضربة جزاء في الدقيقة 17.
و سيواجه منتخب "الفيلة" في الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري منتخب الكونغو الديمقراطية.