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كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم: كوت ديفوار تفوز على مالي (2-1) وتتأهل إلى الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 09:02     الفئـة : رياضــة

 

أبيدجان - تأهل المنتخب الايفواري الى الدور نصف النهائي لكأس افريقيا للأمم لكرة القدم عقب فوزه على نظيره المالي بنتيجة (2-1), مساء اليوم السبت بملعب السلام بمدينة بواكي.

و بادر المنتخب المالي بالتسجيل في الدقيقة 71 عن طريق دورجيلس نيني، قبل أن يعود المنتخب الايفواري في النتيجة باحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق سيمون ادينغرا.

و خلال الوقت الاضافي، تمكن المنتخب الايفواري من خطف هدف التأهل في الدقيقة 120+2 عن طريق اللاعب عمر دياكيتي.

و كان المنتخب الايفواري قد انهى المبارة ب 9 لاعبين بعد اقصاء أوديلون كوسونو في الدقيقة 44 وعمر دياكتي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 120+4.

و تجدر الاشارة الى أن المباراة شهدت تضييع لاعب المنتخب المالي أداما تراوري لضربة جزاء في الدقيقة 17.

و سيواجه منتخب "الفيلة" في الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري منتخب الكونغو الديمقراطية.

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 09:08
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كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم: كوت ديفوار تفوز على مالي (2-1) وتتأهل إلى الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 09:02     الفئـة : رياضــة   شارك

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