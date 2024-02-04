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الطبعة ال40 للسباق الدولي "شرديوي سعيد" بتيزي وزو: سيطرة عدائي المنتخب الوطني العسكري ذكور

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 08:55     الفئـة : رياضــة

تيزي وزو - سيطر عداءو المنتخب الوطني العسكري في فئة أكابر- ذكور، يوم السبت بتيزي وزو، على مجريات الطبعة ال40 للسباق الدولي للعدو الريفي "شرديوي سعيد" المزدوج مع البطولة الجهوية وسط-شرق.

و عادت المراتب الثلاثة الأولى لسباق 9 كلم (أكابر-ذكور) للمنتخب الوطني العسكري، بفضل العدائين ورغي رمضان و حناشي نبيل و قراين علي. كما فازت العداءة بودربال مليكة من فريق الحماية المدنية للجزائر العاصمة بالمرتبة الأولى في فئة الإناث مزدوج كبار و أواسط لسباق 4 كلم و200 متر الذي شاركت فيه 73 عداءة، 42 من فئة الكبار و31 من الأواسط.

و تلتها في نفس السباق العداءة بوغازي حليمة من مولودية الجزائر في المرتبة الثانية، فيما عادت المرتبة الثالثة لرزيق غنية من برج بوعريريج.

و شارك 1549 عداء، من بينهم 990 ذكور و 559 إناث، يمثلون 111 ناديا من 23 ولاية في الطبعة ال40 من السباق الدولي "شرديوي سعيد"، الذي بادرت بتنظيمه مديرية الشباب والرياضة ورابطة ألعاب القوى لتيزي وزو.

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 10:31
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الطبعة ال40 للسباق الدولي "شرديوي سعيد" بتيزي وزو: سيطرة عدائي المنتخب الوطني العسكري ذكور
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 08:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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