الطبعة ال40 للسباق الدولي "شرديوي سعيد" بتيزي وزو: سيطرة عدائي المنتخب الوطني العسكري ذكور

و عادت المراتب الثلاثة الأولى لسباق 9 كلم (أكابر-ذكور) للمنتخب الوطني العسكري، بفضل العدائين ورغي رمضان و حناشي نبيل و قراين علي. كما فازت العداءة بودربال مليكة من فريق الحماية المدنية للجزائر العاصمة بالمرتبة الأولى في فئة الإناث مزدوج كبار و أواسط لسباق 4 كلم و200 متر الذي شاركت فيه 73 عداءة، 42 من فئة الكبار و31 من الأواسط.
و تلتها في نفس السباق العداءة بوغازي حليمة من مولودية الجزائر في المرتبة الثانية، فيما عادت المرتبة الثالثة لرزيق غنية من برج بوعريريج.
و شارك 1549 عداء، من بينهم 990 ذكور و 559 إناث، يمثلون 111 ناديا من 23 ولاية في الطبعة ال40 من السباق الدولي "شرديوي سعيد"، الذي بادرت بتنظيمه مديرية الشباب والرياضة ورابطة ألعاب القوى لتيزي وزو.