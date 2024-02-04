سباحة/البطولة الوطنية للبراعم: تأهل عدد معتبر من سباحي الأندية العاصمية

الجزائر- نجح عدد كبير من سباحي الأندية العاصمية في إقتطاع تأشيرة التأهل إلى البطولة الوطنية للسباحة لفئة البراعم (12-14 سنة)، وذلك بفضل النتائج الجيدة التي سجلوها في ختام المنافسة الولائية التأهيلية، مساء يوم السبت، التي جرت على مدار أربع حصص بالمسبح شبه الأولمبي الجديد بالكاليتوس (الجزائر العاصمة).

و تنافس حوالي 374 سباح من بينهم 130 فتاة يمثلون 21 ناديا عاصميا في المنافسة الولائية التأهيلية للبطولة الوطنية للسباحة لفئة البراعم يومي الجمعة والسبت، في التخصصين الإجباريين : 400 متر سباحة حرة و 200 متر متنوع، وذلك على مدار أربعة حصص صباحية و مسائية.

و في ختام المنافسة أفاد المدير الفني الولائي للرابطة العاصمية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، في تصريح ل /وأج أنه تم "بلوغ الهدف المرجو" من هذه المنافسة التأهيلية وهو "تأهيل أكبر عدد ممكن من السباحين"إلى البطولة الوطنية للبراعم وذلك في انتظار العدد النهائي الذي ستعلن الاتحادية الجزائرية للسباحة.

و قال: "صراحة أعجبنا بمردود السباحين في هذه المنافسة باعتبارها مؤهلة للبطولة الوطنية و هو ما حفزهم على تقديم مستويات عالية من أجل الظفر بتأشيرة الحضور في المحفل الوطني لفئة البراعم المبرمج نهاية الشهر الحالي. لقد تمكن عدد كبير من سباحينا في اقتطاع تأشيرة التأهل بالنظر إلى الأزمنة الجيدة التي أحرزوها".

و أضاف: "حيث ننتظر فقط التفاصيل الخاصة بهذه البطولة الوطنية من طرف الاتحادية من أجل ترسيم العدد النهائي. ولهذا فإن سباحي و سباحات الفرق العاصمية سيكونون حاضرين بقوة في المنافسة الوطنية بالنظر إلى مستواهم المتميز".

و حسب رزنامة الهيئة الفيدرالية، سيتم إجراء البطولة الوطنية لفئة البراعم بالحوض الصغير (25 م)، بين 22 و 24 فبراير الجاري بالمسبح شبه الأولمبي "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر العاصمة).

و في تقييمه للمستوى الفني العام لهذه البطولة، أوضح التقني بن عبد الرحمان: "عموما المستوى الفني لسباحي الأندية العاصمية الذين يشكلون نواة مختلف المنتخبات الوطنية في نسق تصاعدي منذ انطلاق الموسم الحالي. لقد تعمدنا خلال هذه المنافسة البداية بالمجموعات التي تضم أحسن السباحين (من حيث التوقيت) من أجل رفع المستوى وهو خلق تنافسا شديدا مع بقية السباحين الذين حاولوا تسجيل أرقام أفضل للاقتراب من عناصر النخبة وضمان تأهلهم".

و تابع: "وبالفعل لاحظنا بروز عدد من السباحين خلال هذه المنافسة التأهيلية، على غرار صلاح الدين تركي من مولودية الجزائر الذي تصدر مجموعته في سباق 400 متر سباحة حرة بزمن (4 د 28 ثا 72 ج) متبوعا بزميله في الفريق يوسف حريبي (4 د 31 ثا 55 ج)، بالإضافة إلى إسلام أقنتيل من نادي باب الزوار. وعند الفتيات تألقت مرام علام من اتحاد الجزائر و فاطمة حليمي من أولمبيك الجزائر".

و بهذه المناسبة احتضن المسبح نصف الأولمبي بالكاليتوس (25 م)، الذي تدعمت به حظيرة المنشآت الرياضية العاصمية مطلع هذا الموسم الرياضي الجديد (2023-2024)، ثاني منافسة رسمية بعد المرحلة الأولى لمهرجان الشباب للسباحة لفئة البراعم، الذي نظمته الرابطة العاصمية للسباحة في ديسمبر الفارط.