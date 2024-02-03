كرة القدم داخل القاعة : المنتخب الجزائري يتعادل أمام ليبيا (4-4)

وبهذا تكون التشكيلة الوطنية, المتواجدة منذ يوم الاربعاء بمصراتة, قد حققت نتيجة ايجابية في المواجهة الأولى, مثلما كانت تصبو اليه, على الرغم من استفادة المنتخب الليبي من عاملي الميدان و الجمهور.
و ستقام مباراة الإياب بالجزائر يوم السبت 10 فبراير بالجزائر (سا 00ر19).
ومعلوم أن الفريق الليبي, الذي توج باللقب القاري في نسخة 2008, كان قد احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020.
و يشارك 13 منتخبا في تصفيات كان-2014, حيث كان من المقرر أن تجرى المرحلة النهائية في الموزمبيق الذي اعتذر عن تنظيمها فيما بعد.
و تلعب 10 منتخبات افريقيا الدور التصفوي الأخير (ذهابا و إيابا) بخروج المنهزم لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لتلتحق بمنتخبات مصر وأنغولا و المغرب في المرحلة النهائية التي ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات .
وعلى غرار مباراة ليبيا - الجزائر, يشهد هذا الدور التصفوي, مواجهات موزمبيق -زامبيا, و ناميبيا أمام تانزانيا, وغانا -كوت ديفوار, والكاميرون ضد موريتانيا.