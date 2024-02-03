Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم داخل القاعة : المنتخب الجزائري يتعادل أمام ليبيا (4-4)

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 19:45     الفئـة : رياضــة

مصراتة (ليبيا) - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة أمام نظيره الليبي بنتيجة (4-4, الشوط الأول 3-4), مساء اليوم السبت, بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة, لحساب مباراة الذهاب للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2024 داخل القاعة.

وبهذا تكون التشكيلة الوطنية, المتواجدة منذ يوم الاربعاء بمصراتة, قد حققت نتيجة ايجابية في المواجهة الأولى, مثلما كانت تصبو اليه, على الرغم من استفادة المنتخب الليبي من عاملي الميدان و الجمهور.

و ستقام مباراة الإياب بالجزائر يوم السبت 10 فبراير بالجزائر (سا 00ر19).

ومعلوم أن الفريق الليبي, الذي توج باللقب القاري في نسخة 2008, كان قد احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020.

و يشارك 13 منتخبا في تصفيات كان-2014, حيث كان من المقرر أن تجرى المرحلة النهائية في الموزمبيق الذي اعتذر عن تنظيمها فيما بعد.

و تلعب 10 منتخبات افريقيا الدور التصفوي الأخير (ذهابا و إيابا) بخروج المنهزم لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لتلتحق بمنتخبات مصر وأنغولا  و المغرب في المرحلة النهائية التي ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات .

وعلى غرار مباراة ليبيا - الجزائر, يشهد هذا الدور التصفوي, مواجهات  موزمبيق -زامبيا, و ناميبيا أمام تانزانيا, وغانا -كوت ديفوار, والكاميرون ضد موريتانيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم داخل القاعة : المنتخب الجزائري يتعادل أمام ليبيا (4-4)
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 19:45     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.03

اليوم العالمي للمناطق الرطبة: حملات تشجير و نشاطات توعية على مستوى ولاية الجزائر

24.02.03

وزير الاتصال يلتقي مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي

24.02.03

قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساريا

24.02.03

كرة القدم داخل القاعة : المنتخب الجزائري يتعادل أمام ليبيا (4-4)

24.02.03

منظمة "آكشن إيد" تدين هجمات قوات الاحتلال الصهيوني على المرافق الطبية في الضفة الغربية…

24.02.03

بلجيكا تحذر من عواقب التصعيد الصهيوني بجنوب قطاع غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

24.02.01

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عطاف يحل بالعاصمة التونسية

24.02.01

وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الايطالي