كأس الجزائر 2023-2024 : أندية "النخبة" تتأهل بدون عناء ونادي حيدرة يصنع المفاجأة

الجزائر- تمكنت أندية الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم, من انتزاع تأهلها الى الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم (أكابر), دون عناء, بعد تغلبها على منافسيها في الدور الـ32, الذي انطلق امس الجمعة وتواصل اليوم السبت, في الوقت الذي حقق فيه نادي شباب حيدرة المنتمي الى بطولة الجهوي الاول, المفاجأة بإزاحته لوفاق سور الغزلان الناشط في الرابطة الثانية هواة.

وضرب اتحاد خنشلة (الرابطة الاولى) بقوة عندما استقبل وداد بوفاريك (الرابطة الثانية) وهزمه برباعية نظيفة, حيث سجل هدفين في كل شوط, وهي النتيجة التي تداول على توقيعها كل من سامر (د16), العقبي (39), توسين (54) وسعدو (58).

وبفضل هذا التأهل, يواجه الاتحاد, تشكيلة غالي معسكر من الرابطة الثانية هواة, في الدور الـ16 المقرر يوم 20 فبراير.

ولم يترك فريقا اتحاد بسكرة و مولودية وهران (الرابطة الأولى) الفرصة لضيفيهما, جمعية سريع برج غدير (الجهوي الاول) شباب بني ثور (مابين الجهات) على التوالي, ليفوزا عليهما بالنتيجة ذاتها (3-0), قاطعين بذلك أمل الفريقين في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة, سيما بني ثور الطامح الى تكرار سيناريو سنة 2000 عندما توج باللقب, فيما كان برج الغدير يبحث عن مكانة له مع "كبار اللعبة".

ليضربا بذلك موعدين قويين مع ناديين من بطولة النخبة وهما: جمعية الشلف (حامل الكأس), الذي سيستقبل بسكرة, ونادي بارادو الذي يستضيف "الحمراوة".

ومن جهتها, عادت شبيبة الساورة (الرابطة الأولى) من بوقطب بورقة التأهل أمام الشباب المحلي (مابين الجهات) بثنائية نظيفة, ليلاقي بذلك وداد تلمسان (ما بين الجهات) في الدور القادم.

من جانب آخر, حقق نادي حيدرة, المنتمي الى بطولة الجهوي الأول, المفاجأة بإزاحته من الطريق لفريق وفاق سور الغزلان من الرابطة الثانية.

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وعلى ملعب الوفاق وتحت أنظار جمهوره, صمد العاصميون 120 دقيقة, ليتمكنوا من انتزاع تأشيرة الدور الـ16 بركلات الترجيح, ويواجهوا أحد الفرق الطامحة الى الصعود للرابطة الثانية, شبيبة جيجل (ما بين الرابطات).

أندية الرابطة الثانية هي الأخرى كانت في الموعد وخطفت تذكرة العبور بأريحية, باستثناء شباب قير العبادلة الذي مر جانبا .

وضربت مولودية قسنطينة بالثقيل عندما استضافت اتحاد بوهني من بطولة ما بين الجهات وتغلبت عليه بنتيجة (4-1), ليكون فريق العلامة ابن باديس على موعد صعب بالعاصمة في الدور القادم أمام نصر حسين داي.

وعاد ترجي مستغانم بفوز كبير على أرض مضيفه مديوني وهران, الذي يلعب في بطولة ما بين الجهات, بواقع (3-0), ليتنقل بعدها الترجي الى فريق من نفس مستوى مديوني, ويتعلق الأمر بمثالية تيغنيف في الدور المقبل.

شباب أوراس باتنة هو الآخر قطع حلم جاره المغمور, نجم بوعقال (مابين الجهات), باليقين, عندما تفوق عليه بثنائية نظيفة, ليلتقي في الدور القادم فريقا يعرفه جيدا, وهو اتحاد عنابة, كونهما ينتميان لمجموعة وسط-شرق في الرابطة الثانية.

بالمقابل, عجز شباب قير العبادلة من خطو نفس خطوة أندية الرابطة الثانية عندما وقع على أرض مستقبل الرويسات (ما بين الجهات) بهدف نظيف بعد احتكام الطرفين الى الوقت الاضافي, ليركز بذلك أبناء الجنوب على تحقيق البقاء كونهم في ذيل الترتيب.

وفي بقية اللقاءات, حقق وداد تلمسان, الذي سبق وان توج بالكأس, الأهم على حساب اتحاد البليدة عندما فاز عليه (1-0), علما أن هذه المقابلة جمعت بين ناديين سبق لهما اللعب لسنوات عدة في الرابطة الأولى قبل أن تتأزم أوضعهما.

وستكون المهمة صعبة للوداد في الدور القادم عندما يستقبل شبيبة الساورة من الرابطة الاولى المحترفة.

وفي لقاءين آخرين, فازت مثالية تغنيف (ما بين الجهات) على حساب شبيبة الأبيار من نفس القسم, بواقع (2-1), فيما اقتطع شباب الزاوية تأهله بعد الوقت الإضافي (1-0) أمام شباب أدرار, وهما الفريقان الناشطان في بطولة ما بين الجهات.

وسيكون الفريقان على مباراة صعبة في الدور الـ16, حيث يستقبل شباب الزاوية, متصدر بطولة النخبة مولودية الجزائر, فيما تستضيف مثالية تيغنيف تشكيلة ترجي مستغانم التي تتنافس على ورقة الصعود الى الرابطة الأولى.

وفي مباريات أمس الجمعة, نجحت فرق الرابطة المحترفة الأولى في فرض منطقها, على غرار مولودية الجزائر و وفاق سطيف و اولمبي الشلف (حامل اللقب), بعد الفوز على كل من نجم التلاغمة (2-0) و نجم تازوقاعت (2-1) و امل بريكة (2-1) تواليا, كما اقتنص شبان نادي بارادو تأشيرة العبور إلى الدور ال 16 من ميدان اتحاد ورقلة (0-1).

وفي لقاء الصاعدين الجديدين إلى الرابطة المحترفة موبيليس: انتزع نجم بن عكنون تأهله بفضل تغلبه على اتحاد سوف (1-3).

ومن بطولة الرابطة الثانية اقتطع كل من اولمبي اقبو وغالي معسكر و جمعية وهران و جمعية الخروب واتحاد عنابة ورقة التأهل بعد فوزهم أمام كل من اتحاد بني تامو (1-0) مشعل حاسي مسعود (2-1) اتحاد خميس الخشنة (2-0) شباب الحناية (5-0) و الملعب السطايفي (3-2) تباعا.

وتجرى يوم غد الأحد مباراتي اتحاد بوخضرة (الجهوي الاول) أمام اتحاد الجزائر بملعب شابو بعنابة, فيما ستكون القمة بين ناديين من بطولة "النخبة, وهما نجم مقرة والضيف شباب قسنطينة على ميدان الإخوة الاخوة بوشليق بمدينة مقرة, علما أن اللقاءين سينطلقان على نفس التوقيت (45ر13سا).

في حين ستقام مقابلة مولودية البيض أمام شباب المشرية يوم الاثنين 19 فبراير, بملعب -زكريا مجدوب- بالبيض ابتداء من (00ر14سا).

بالمقابل, أجلت مواجهة القمة بين عملاقي الكرة الجزائرية شبيبة القبائل و شباب بلوزداد الى موعد لاحق, بسبب التزامات الشباب الذي تنتظره مواجهة مؤجلة من البطولة أمام مولودية البيض في 4 فبراير فضلا عن لقاء مؤجل من رابطة أبطال افريقيا أمام الاهلي المصري.