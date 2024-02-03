تايكواندو- دورة السنغال التأهيلية الى أولمبياد باريس-2024 : المنتخبان الجزائري والليبي يخوضان تربصا مشتركا بقسنطينة

واوضحت الهيئة الفيديرالية ان المنتخب الوطني الجزائري للأكابر ونظيره الليبي, يخوضان تربصا تحضيريا مشتركا ( 30 يناير- 6 فبراير) استعدادا للمشاركة في الدورة التأهيلية الى الالعاب الاولمبية بباريس - 2024 التي ستقام بالعاصمة السنغالية دكار من 9 الى 11 فبراير الجاري.
وأضاف المصدر انه فضلا عن المشاركة في دورة السنغال المؤهلة الى الاولمبياد المقبلة , فان المنتخبين الجزائري والليبي , يحضران بقسنطينة ايضا للاستحقاقات الرياضية المقبلة .
واكد رئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو , عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للاختصاص , يزيد بن علاوة, "حرصه على ضمان توفير جميع التسهيلات لإنجاح تربص الاشقاء من ليبيا وضمان المرافقة اللازمة لهذا التجمع الإعدادي الهام ".
وتعد الدورة التأهيلية الى الالعاب الاولمبية بباريس - 2024 التي ستقام بالعاصمة السنغالية دكار , الاخيرة في رزنامة الاتحادية الدولية للتايكواندو , في سبيل اقتطاع تأشيرة العبور الى العرس الاولمبي.