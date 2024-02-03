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تايكواندو- دورة السنغال التأهيلية الى أولمبياد باريس-2024 : المنتخبان الجزائري والليبي يخوضان تربصا مشتركا بقسنطينة

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 15:18     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يخوض المنتخب الوطني الجزائري للتايكواندو للأكابر ونظيره الليبي, تربصا تحضيريا مشتركا, منذ عدة ايام  بمدينة قسنطينة , تحسبا للمشاركة في الدورة التأهيلية الى الالعاب الاولمبية بباريس-2024 التي ستقام بالعاصمة السنغالية دكار من 9 الى 11 فبراير الجاري , حسبما علم اليوم السبت من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واوضحت الهيئة الفيديرالية  ان المنتخب الوطني الجزائري للأكابر ونظيره الليبي, يخوضان تربصا تحضيريا مشتركا ( 30 يناير- 6 فبراير) استعدادا للمشاركة في الدورة التأهيلية الى الالعاب الاولمبية بباريس - 2024 التي ستقام بالعاصمة السنغالية دكار من 9 الى 11 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر انه  فضلا عن المشاركة في دورة السنغال المؤهلة الى الاولمبياد المقبلة , فان المنتخبين الجزائري والليبي , يحضران بقسنطينة ايضا للاستحقاقات الرياضية المقبلة .

واكد رئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو , عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للاختصاص , يزيد بن علاوة, "حرصه على ضمان توفير جميع التسهيلات لإنجاح تربص الاشقاء من ليبيا وضمان المرافقة اللازمة  لهذا التجمع الإعدادي الهام ".

وتعد الدورة التأهيلية الى الالعاب الاولمبية بباريس - 2024 التي ستقام بالعاصمة السنغالية دكار , الاخيرة  في رزنامة الاتحادية الدولية للتايكواندو , في سبيل اقتطاع تأشيرة العبور الى العرس الاولمبي.

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تايكواندو- دورة السنغال التأهيلية الى أولمبياد باريس-2024 : المنتخبان الجزائري والليبي يخوضان تربصا مشتركا بقسنطينة
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 15:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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