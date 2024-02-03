الرابطة المحترفة الأولى موبيليس/مولودية البيض-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تقليص الفارق عن الرائد

الجزائر - يسعى نادي شباب بلوزداد إلى العودة بنتيجة إيجابية عندما يلتقي بمولودية البيض غدا الاحد (30ر15) بملعب زكرياء مجدوب و تقليص الفارق أكثر عن الرائد مولودية الجزائر في إطار تسوية رزنامة الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.

و يبحث حامل اللقب الذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعدما فاز أمام شبيبة الساورة (3-1) و مولودية وهران (2-0) بينما تعود آخر مباراة يفوز بها مولودية البيض (المركز 11 ، 18 نقطة) إلى تاريخ 1 ديسمبر أمام نادي بارادو (1-0) أي ست مباريات دو أدني فوز.

و بالنسبة لشباب بلوزداد فإن الفوز يجعله يقلص الفارق إلى 5 نقاط عن الرائد مولودية الجزائر و البقاء دائما في سباق البحث عن التتويج بينما تزداد صعوبات المضيف مولودية البيض في حالة التعثر و هو الذي يحاول التقرب من أندية مقدمة الترتيب.

و يعد هذا اللقاء الاخير في برنامج مباريات تسوية الرزنامة قبل الشروع يومي 9 و 10 فبراير في مرحلة الإياب للرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

الاحد 4 فبراير : تسوية الرزنامة (الجولة ال12)

مولودية البيض-شباب بلوزداد (30ر15)

الترتيب ن ل

1 مولودية الجزائر 36 15

2. شباب بلوزداد 28 14

3. اتحاد الجزائر 26 15

--. نادي بارادو 26 15

5. وفاق سطيف 24 15

--. شباب قسنطينة 24 15

7. اتحاد خنشلة 23 15

8. شبيبة الساورة 22 15

--. شبيبة القبائل 22 15

10. اتحاد بسكرة 21 15

11. مولودية البيض 18 14

12. نجم مقرة 17 15

13. جمعية الشلف 16 15

14. نجم بن عكنون 10 15

15. مولودية وهران 9 15

16. اتحاد سوف 4 15.