كاس افريقيا للأمم 2023: الكونغو الديمقراطية تتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على غينيا 3-1

ابيدجان - تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للأمم (2023 ) اثر فوزه مساء أمس الجمعة على نظيره الغيني بنتيجة 3-1 في المباراة التي دارت بملعب الحسن واتارا بابيدجان لحساب الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الغيني بادر بالتسجيل عن طريق محمد بايو في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يعدل اللاعب شانسال مبمبا النتيجة لفائدة المنتخب الكونغولي في الدقيقة 27 .

وفي الدقيقة 64 تمكن اللاعب يووان نيسا من مضاعفة النتيجة قبل أن يضيف زميله ارتور مازوياكو الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وكان المنتخب النيجيري اول المتأهلين الى نصف النهائي بعد انتصاره امس على نظيره الانغولي بهدف نظيف سجله اللاعب اديمولا لوكمان (د41).

وستواجه الكونغو الديمقراطية في المربع الذهبي الفائز من مباراة مالي والكوت ديفوار المقررة اليوم السبت فيما يلاقي في نفس اليوم المنتخب النيجيري الفائز من لقاء الراس الاخضر وجنوب افريقيا.