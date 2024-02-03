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كاس إفريقيا للأمم  2023:  نيجيريا تفوز على انغولا 1-صفر وتتأهل إلى نصف النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 08:20     الفئـة : رياضــة
كاس إفريقيا للأمم  2023:  نيجيريا تفوز على انغولا 1-صفر وتتأهل إلى نصف النهائي

ابيدجان - تأهل المنتخب النيجيري الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للأمم (2023 ) اثر فوزه اليوم الجمعة على نظيره الانغولي 1-0 في المباراة التي لعبت في ملعب فيليكس هوفوات بوانيي بابيدجان.

سجل هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري اديمولا لوكمان في الدقيقة 41.

وستلتقي نيجيريا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الراس الأخضر وجنوب افريقيا التي ستجرى يوم السبت.

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كاس إفريقيا للأمم  2023:  نيجيريا تفوز على انغولا 1-صفر وتتأهل إلى نصف النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 08:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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