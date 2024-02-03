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دورة غراند سلام بباريس: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 08:16     الفئـة : رياضــة
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الجزائر - تعرف المصارعون الجزائريون الثلاثة (رجال وسيدات) المشاركون في دورة غراند سلام الجارية حاليا بباريس الفرنسية، على منافسيهم  في الوقت الذي انسحب فيه دريس مسعود ( -73كلغ) من المنافسة لأسباب غير معروفة.

وكان ابن ميدنة وهران الذي اعفي من الدور الاول ( المجموعة1)، سيواجه في الدور الثاني السعودي ( المعفى هو الاخر) عبد الله حمد، لكنه انسحب في آخر المطاف لدوافع لم تكشف عنها الاتحادية الجزائرية للجيدو.

أما مواطنته امينة بلقاضي (-63 كلغ) ايضا المعفاة من الدور الاول للمجموعة 4) ، فتلاقي مباشرة في الدور الثاني الكوبية ميلان دال طورو كارفخال ( المعفية ايضا من الدور الاول).

من جهته، يواجه مصطفى ياسر بوعمار ( المجموعة الاولى) لفئة اقل من 100كلغ في الدور الاول الياباني  اري  دوتا.

وخيرا، ستتحدى ممثلة الجزائر الاخيرة صونيا اصلاح ( المجموعة  الثانية) في فئة +78 كلغ في الدور الاول، الفرنسية اني فاطوماطة بايرو .

ويشارك في هذه المنافسة الهامة التي تسمح بحصد نقاط مؤهلة الى اولمبياد باريس، حوالي 621 مصارعا (365 رجال و256 سيدات)، يمثلون 107 بلدا ، من القارات الخمس.

وتعتبر فرنسا الأكثر تمثيلا في الدورة ب56 مصارعا ( 28 رجال و28 سيدات)، بينما ستكون بلدان مثل النيجر ، نيكارغوا، البيرو وجزر موريس ، حاضرة بمصارع واحد فقط.

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 08:37
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دورة غراند سلام بباريس: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 08:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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